Coronan a Daylin Rodríguez reina del Carnaval de Miami

“Las personas que más influencia ejercen en mí son mis padres, los dos por igual. Ellos, como todos los inmigrantes, se han ido de su país llenos de sueños y eso es lo que me transmiten cada día”, expresó la nueva reina.

Rodríguez, quien igualmente ha tenido un recorrido en certámenes de belleza y eventos nacionales e internacionales, explicó al jurado su determinación de convertirse en abogada de inmigración, inspirada también en su madre Yuliet Peña, abogada formada en Cuba y notaria certificada en EEUU.

Durante la velada -que contó con las voces de las anfitrionas Melissa Ramiz y Stephenie Torres y reinas del Carnaval en ediciones previas- quedó evidenciada la filosofía de Miss Carnaval de Miami de trascender la belleza física y adentrarse en un concepto abarcador, con énfasis en la personalidad, los valores y la proyección comunitaria de las concursantes.

Todas las muchachas concursantes.jpg Miss Carnaval de Miami 2023. DLA/Sureidy Rodríguez

En ese sentido, como parte de sus respuestas a Arthur Acosta, Marjorie Teresa Carollo, Lissette Gonzalez, Martica López, Hazel Rodríguez, Daphne Angulo, Rosi Rosell y Ariel Cubas, se profundizó el valor de la familia, sea consanguínea o no, la comunidad y el respeto, lo que está implícito en la polisemia de la belleza.

Un eje de debate fue también el edadismo y la representación, en tanto las aspirantes a reina reconocieron que limitar la edad es limitarse a estándares de belleza tradicionalmente excluyentes. El Miss Carnaval de Miami reconoció la labor de Alicia Faccio en la formación de modelos y reinas durante años a través de la Faccio Modeling Academy.

“Para mí, aportar mi enseñanza hacia estas niñas es muy importante, me satisface esa transformación que viven desde que llegan a cómo se ven ahora, seguras... pues ustedes saben que llegan con mucho miedo escénico”, dijo Faccio, quien agradeció a los Kiwanis y a los padres por su dedicación.

Las presentadoras comentaron que todas merecían ser ganadoras, pues -a su juicio- el grupo era impresionante.

Durante la última semana, previo a la ceremonia de coronación, los jueces tuvieron la oportunidad de entrevistar a las candidatas para conocerlas más a fondo.

Todas las muchachas felicitando a Daylin la nueva Reina.jpg Las concursantes felicitan a la nueva reina Daylin Rodríguez, Miss Carnaval de Miami 2023. DLA/Sureidy Rodríguez

Yuliet Peña contó en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS cómo fue la preparación de su hija Daylin Rodríguez para el evento. “Ha sido una experiencia agotadora, de días durmiendo muy poco, pero a la vez maravillosa, realmente ella trabajó duro y creo que era el momento de que se coronara. Estas tres semanas de concurso han sido fundamentales para ella, lo mejor que le ha podido pasar porque se ha preparado y ha crecido y ese es el resultado”, declaró la madre de la reina.

“Venimos de un lugar de gente sencilla, alegre y humilde”, agregó el padre de la ganadora. “Muchas gracias, es algo que no me esperaba, no me lo creo, muchísimas gracias a todos por el apoyo”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Hanna Padilla,Daylin Rodriguez,Demi Milian.jpg La finalistas y ganadora de Miss Carnaval de Miami 2023: Hanna Padilla, Daylin Rodríguez y Demi Milian. DLA/Sureidy Rodríguez

La corte de honor quedó conformada por la primera finalista Demi Milian y la segunda finalista Hanna Padilla, quienes acompañarán a Daylin Rodríguez, elegida por su talento y belleza, como anfitrionas de todas las actividades del Carnaval, en el rol de embajadoras y parte fundamental de la familia de los Kiwanis de la Pequeña Habana.