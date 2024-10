Propietarios del sur de Florida desprotegidos ante la crisis de condominios

"Después del desplome de Champlain Towers South en 2021, donde murieron 98 personas, los legisladores de Florida se vieron obligados a aprobar leyes encaminadas a reforzar la seguridad de los edificios. Al hacerlo, jamás pudimos imaginar que esto sería uno de los elementos de la tormenta perfecta que estamos viviendo, junto a la inflación, la escasez de materiales de construcción y el alza en los seguros", explicó la senadora García.

La senadora republicana señaló que el objetivo del encuentro era "grabar las quejas y los problemas que enfrentan los propietarios en Miami-Dade para poder llevarlos a Tallahassee”.

García destacó que, al realizar esos cambios legales bien intencionados, no se reflexionó adecuadamente sobre el impacto que tendrían en Miami-Dade, "especialmente en la comunidad de personas mayores y de escasos recursos”.

"Mi mayor preocupación es que miles de personas se queden en la calle. Nos hemos olvidado de la clase media", agregó la senadora.

René García Propietario crisis de los condominios

El comisionado René García, por su parte, subrayó la importancia del encuentro al afirmar: "Nuestros propietarios no pueden más con el costo del seguro, la inflación, los nuevos mandatos de Tallahassee y el aumento en el valor de las propiedades. No pueden más”.

García también criticó a “muchas Asociaciones (HOA) que administran sus condominios como si fueran dictaduras" y señaló que es hora de buscar un alivio para los residentes.

"Tallahassee no puede con esto. El DBPR y muchos bufetes de abogados que representan a las HOA se oponen a que las competencias pasen a nivel local. Es evidente que en los últimos 10 o 15 años no hemos podido solucionar el problema de los condominios desde Tallahassee. Es hora de traer la competencia a nivel local, a través del Condado, la nueva oficina del sheriff o la fiscalía estatal de Miami-Dade”.

El comisionado instó a los residentes a mantener la presión sobre los legisladores de Tallahassee hasta que se encuentren soluciones.

Roberto Hernández, uno de los participantes de la reunión, es jubilado y propietario de un condominio.

Roberto Hernández, uno de los participantes de la reunión, es jubilado y propietario de un condominio en el oeste de Hialeah desde hace 21 años. "Vine a la reunión para enterarme de las leyes existentes sobre los condominios", dijo.

La asociación del condominio de Hernández, donde residen unas 200 familias, tiene pocas reservas. Para cumplir con la nueva ley, deben aumentar los pagos mensuales. "No sé cómo vamos a hacer. Si no pago, me mandan a la corte y me quitan el apartamento", afirmó el jubilado, quien recibe una pensión de 1.200 dólares mensuales, mientras que su esposa percibe 540 dólares. Ambos pagan casi 1.000 dólares entre la hipoteca y el mantenimiento del edificio.

Además, según Hernández, "los ascensores de su edificio están viejos, la piscina está rota, hay que arreglar el gimnasio, el parque infantil y el techo. Si acometemos todos esos arreglos, tendremos que pagarlo nosotros con cuotas extraordinarias”.

Hernández confesó haber pensado en vender su apartamento, "pero con el dinero que recibiría, no podría comprar otra vivienda”.

Isora Lazo, propietaria de otro condominio, coincidió con muchos de los participante al referirse a la falta de soluciones por parte del DBPR, la falta de transparencia de su HOA y la lentitud de las respuestas de sus reclamos del Condado.

Esteban Bovo alcalde de Hialeah

El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, presente en el encuentro, destacó el fuerte aumento en los seguros locales, puso como ejemplo su propio caso. El edil sostuvo que el seguro de su vivienda aumentó 13.000 dólares en un año. "Pago más de seguro que de hipoteca", subrayó.

Bovo señaló que la actual situación está empujando a muchas personas a alquilar una parte de sus viviendas, no por lujo, sino para poder pagar el seguro.

"No tengo moral para decirles que no lo hagan. Se debaten entre alquilar o perder su casa”.

"Si no logramos transmitir esta realidad a Tallahassee, el sueño americano, cuyo pilar principal es la propiedad, está a punto de desmoronarse. Defender nuestras casas es prioritario", advirtió Bovo.

Senadora Ileana García

Durante el encuentro que duró un poco más de tres horas también se habló del fraude en las asociaciones y de la impunidad existente en el condado, al carecer de un cuerpo policial con la autoridad real para perseguir estos delitos.

En ese contexto, el representante Juan Carlos Porras, miembro del panel de expertos, afirmó que está trabajando en una propuesta legislativa para otorgar a la nueva oficina del sheriff de Miami-Dade la competencia para perseguir los delitos cometidos por las asociaciones.

"Las personas presentes en esta reunión sienten que no tienen voz, que nadie las escucha. La única manera de arreglar esto es traer recursos desde Tallahassee para dotar a la nueva oficina del sheriff y a la fiscalía estatal, aumentando el número de investigadores que se ocupen de los casos de fraude y delitos dentro de las asociaciones", explicó Porras.

"Hoy día, las únicas instituciones con jurisdicción sobre estos casos es la fiscalía estatal y el Estado. Eso tiene que cambiar. Tenemos que dar poder a los policías locales para que investiguen las violaciones de las leyes estatales cometidas por las asociaciones. Es algo en lo que estaremos trabajando, si soy reelegido en las próximas elecciones del 5 de noviembre", concluyó Porras, autor de una de las leyes que reforzó las sanciones penales contra las juntas directivas de asociaciones corruptas y creó un marco de transparencia para acceder a los documentos financieros y contratos de las asociaciones.

