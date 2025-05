Emilio Estefan se une a la plataforma Days to Shine

"Hoy marcamos un antes y un después en nuestra historia. Con mucho orgullo y emoción, anunciamos que el productor, empresario y visionario Emilio Estefan se une como socio a Days to Shine, un paso histórico que marca el inicio de una nueva etapa para nuestra plataforma y fortalece su proyección internacional, permitiéndonos seguir abriendo puertas para que la mujer brille más que nunca", reza el comunicado de Days to Shine en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Days to Shine Miami (@daystoshinemiami)

La noticia fue develada en las pantallas del Times Square, donde se proyectaron imágenes de Emilio Estefan junto Evelyn Betancourt Holt-Seeland, Victoria Naut y Carlos Rodríguez, fundadores del proyecto. El anuncio contó con el apoyo de Despierta América.

"Unir fuerzas con Emilio Estefan nos va a permitir fortalecer y expandir nuestro mensaje. Es un paso que honra nuestro propósito de impactar positivamente a las mujeres, dándoles las herramientas para brillar en diferentes aspectos de su vida” comentó la directora Evelyn Betancourt.

Por su parte, Victoria Naut señaló que la adhesión del productor marca un nuevo capítulo para la reconocida plataforma orientada al liderazgo y empoderamiento de mujeres. "Lo que viene promete ser inolvidable de la mano de Emilio Estefan, una figura icónica que representa el poder de creer en los sueños y hacerlos realidad.

Emilio Estefan señaló que su compromiso está en hacer que: "Days to Shine es que crezca a nivel mundial".

"La plataforma va a jugar un papel muy importante porque nos va a permitir contar historias que son relevantes para una nueva generación", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shine Magazine (@shinemagazinerd)

De esta manera, Days to Shine busca consolidarse como un referente en la generación de espacios de encuentro y formación para mujeres líderes, promoviendo la diversidad, la innovación y la colaboración como ejes centrales.

Impacto

Days to Shine es el evento anual más grande para la mujer en República Dominicana. Desde su creación en 2017, ha reunido a decenas de miles de asistentes en un espacio diseñado para impactar positivamente a las mujeres, brindándoles las herramientas necesarias para brillar en todos los aspectos de su vida.

En 2024, el proyecto se expandió a Estados Unidos y realizó su primera edición en Miami, en alianza con Despierta América y TelevisaUnivision.

Este año regresa con dos ediciones. La primera se llevará a cabo en Santo Domingo, en el hotel El Embajador, A Royal Hideaway, los días 5 y 6 de septiembre; mientras que la segunda edición será en Miami, en The Hangar, Regatta Harbour, los días 24 y 25 de octubre.

El mensaje de la edición de este año es "Own Your Joy, Choose to Be Happy" (Haz tuya tu alegría, escoge ser feliz).

El evento ofrecerá conferencias, talleres, paneles con figuras influyentes, compras, música en vivo, amplias oportunidades de networking y muchas sorpresas exclusivas, todo en un ambiente que inspirará a miles de latinas a tomar el control de su felicidad y bienestar.