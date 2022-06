Realizan en Miami la carrera Maratón de Sueños 5K

La carrera se realiza el domingo 21 de agosto, en Tropical Park, donde los participantes correrán un circuito de cinco kilómetros (5K) en representación de cada niño, niña y joven de la fundación; el aliado logístico de la carrera es la compañía GO RUN MIAMI, que cuenta con muchos años de experiencia en la organización de este tipo de eventos, empresas como, S&C Soluciones, Brand On The Go, PALIMAR, entre otras.