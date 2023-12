Remezón en súper PAC que apoya al gobernador DeSantis, preocupante tensión

MIAMI .- El súper PAC Never Back Down que apoya al precandidato presidencial republicano Ron DeSantis separó a su director ejecutivo interino y a otros dos altos funcionarios el sábado tras señalados problemas de “gestión y personal”, según trascendió en medios políticos.

En un correo electrónico interno enviado el sábado por la noche se informó que el súper PAC había nombrado a Scott Wagner como director ejecutivo interino, quien también reemplazará al exfiscal general de Nevada Adam Laxalt como presidente de la junta.

Kristin Davison había reemplazado a Chris Jankowski como director ejecutivo, luego de meses de tensiones internas que incluso, según algunas personas que han pedido el anonimato, se han visto reflejadas en las relaciones entre el súper PAC y la propia campaña del gobernador.

Aliados de DeSantis formaron un nuevo súper PAC llamado Fight Right, lo que pondría en entredicho el futuro de Never Back Down como el comité político que más funciones cumplía para la campaña de DeSantis.

Rivalidad con Trump

Estos inesperados movimientos, que para muchos reflejan desespero y desorganización, se registran en momentos en que la distancia entre el precandidato floridano y el expresidente Donald Trump cada vez es más lejana.

Trump se perfila como el favorito para la nominación republicana y tiene una ventaja de 50 puntos sobre el gobernador DeSantis y la exembajadora de la ONU Nikki Haley, según una nueva encuesta de NewsNation/Decision Desk HQ publicada el lunes.

Según el sondeo, Trump es la opción principal para el 60% de los republicanos encuestados, seguido por DeSantis con un 11%, Haley (10%), el empresario Vivek Ramaswamy (6%) y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie con un 3%.

Dentro de los grupos que respaldan a DeSantis en su campaña causa preocupación el ascenso de Haley, quien en otras encuestas aparece empatada en favorabilidad como el titular de Tallahassee. También ha generado alguna incomodidad el avance de Ramaswamy, quien, sin embargo, en las últimas semanas parece estar apagándose.

Entretanto, el gobernador de Florida completó el fin de semana su gira por los 99 condados de Iowa, una hazaña conocida como el “Grassley completo”, que lleva el nombre del senador republicano de Iowa Chuck Grassley, quien visita todos los condados del estado cada año.

DeSantis busca capitalizar el respaldo que recibió de la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, y del influyente líder evangélico de Iowa, Bob Vander Plaats, mientras intenta ganar impulso de cara a las primarias de su partido.