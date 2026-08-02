Restaurant KYU celebra una década en Wynwood con apuesta para Miami Spice

Vista interior del restaurant con capacidad para más de 100 comensales.

Ensalada de aguacate preparada con una mezcla de vegetales, queso feta, limón y jengibre.

La barra constituye otro de los atractivos del lugar.

Fachada del restaurant ubicado en el corazón de Wynwood.

MIAMI.- A pocos pasos del movimiento artístico y nocturno que distingue a Wynwood, KYU Restaurant celebra su décimo aniversario con una oferta especial para Miami Spice 2026, en la que reúne algunas de sus creaciones más reconocidas y nuevas opciones diseñadas para la temporada.

DIARIO LAS AMÉRICAS participó en una degustación previa del almuerzo antes del comienzo oficial del programa, que se extenderá del 1 de agosto al 30 de septiembre.

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Desde la entrada, el establecimiento conserva el ambiente contemporáneo, relajado y acogedor que lo ha convertido en uno de los espacios habituales del vecindario. La madera, la iluminación tenue y la cocina abierta complementan un recorrido gastronómico en el que las brasas ocupan un lugar central.

La identidad culinaria de KYU se nutre de influencias asiáticas y del yakiniku, término japonés asociado con la preparación de carnes a la parrilla. Ese concepto se percibe tanto en las técnicas empleadas como en las salsas, los ingredientes y la presentación de cada elaboración.

“KYU acaba de cumplir diez años. Celebramos recientemente nuestro aniversario y nos hemos convertido en un referente de esta área”, expresó Octavio Valdez, manager de KYU Miami, en entrevista con este medio.

Octavio Valdez, manager de KYU Miami. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Un recorrido equilibrado

La degustación comenzó con una burrata acompañada de mermelada de yuzu y naranja caramelizada. El contraste entre la cremosidad del queso, las notas cítricas y el dulzor de la fruta aporta frescura sin restarle protagonismo al ingrediente principal.

La ensalada de aguacate representa una alternativa más ligera. Preparada con una mezcla de vegetales, queso feta, limón y jengibre, resulta colorida y armoniosa, ideal como antesala de opciones más intensas.

Pollo frito coreano, servido con mantequilla de chile y espinacas. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Entre los platos principales sobresale el pollo frito coreano, servido con mantequilla de chile y espinacas braseadas. La cobertura crujiente contrasta con la jugosidad de la carne, mientras la salsa añade carácter sin dominar los demás componentes.

La lubina con miso blanco y hierbas ofrece un perfil más delicado. La cocción preserva la suavidad del pescado y permite que el miso aporte profundidad y un punto salino moderado. Su montaje cuidado confirma que la estética acompaña al sabor.

Lubina con miso y brisket ahumado. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El recorrido se completa con coctelería y postres concebidos para mantener las influencias tropicales y asiáticas presentes en el resto de la carta. La calidad de los ingredientes, la presentación y la atención del personal destacan durante todo el servicio.

Tres alternativas para Miami Spice

Con motivo de su primera década, KYU amplió su participación en Miami Spice mediante selecciones de tres tiempos.

“Tenemos tres opciones diferentes y las ofreceremos durante toda la semana, ya sea para el almuerzo, el brunch o la cena”, explicó Valdez.

El brunch, con un precio de 40 dólares por persona, permite comenzar con un parfait de yogur o un biscuit de cebollín con mantequilla de miso. Para el segundo tiempo aparecen los huevos benedictinos con cangrejo real, el pollo frito coreano y el steak and eggs. El cierre queda a cargo de un rollo de canela o pancakes con miel de maple y mantequilla de miso.

Burrata acompañada de mermelada de yuzu y naranja caramelizada. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El almuerzo también cuesta 40 dólares e incluye una elección desde el aperitivo hasta el postre. Entre las entradas figuran la ensalada de aguacate, el arroz crujiente con atún y la burrata. Como principales se ofrecen coliflor asada, pollo frito coreano, lubina con miso y brisket ahumado.

Para el final, los comensales pueden escoger entre pastel de coco, pastel de chocolate oscuro y s’mores con helado de banana y bourbon, o un sorbete de temporada seleccionado por el chef.

Pastel de chocolate oscuro con helado de vainilla. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La cena incorpora alternativas como el bao de short rib, la tostada de tartar de vieiras con trufas, el arroz tailandés, la lubina con miso y el ribeye de Szechuan. Algunas adiciones premium, entre ellas el caviar y las trufas, requieren un cargo adicional.

En septiembre, el establecimiento estrenará una segunda carta, lo que permitirá renovar la oferta durante el tramo final de Miami Spice. Según la información proporcionada por KYU, las reservaciones para grupos de seis personas o más incluirán un cóctel de cortesía para la mesa al llegar.

La coctelería también cobra protagonismo

La barra constituye otro de los atractivos del lugar. Los cócteles, jarabes y demás componentes se elaboran internamente mediante un proceso artesanal.

“El bar es mi espacio favorito y también uno de los preferidos de nuestros clientes. Preparamos aquí nuestros cócteles, los jarabes y todos los ingredientes. Hay mucha técnica detrás de cada bebida”, señaló Valdez.

Para Miami Spice, la casa presenta el Watermelon Weather Spritz. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Para Miami Spice, la casa presenta el Watermelon Weather Spritz, elaborado con vodka Pegasus infusionado con sandía, guayaba y Aperol. La bebida cuesta 16 dólares y acompaña el carácter fresco y tropical de la selección.

Tras una década en Wynwood, KYU aprovecha su aniversario para reafirmar una identidad construida alrededor de las brasas, las influencias asiáticas, el cuidado visual y un servicio atento.

“Mi invitación es sencilla: vengan a visitarnos. En KYU nos gusta recibir a las personas y pasarla bien”, concluyó Valdez.

KYU está ubicado en 251 NW 25th Street, Miami. La temporada de Miami Spice estará vigente del 1 de agosto al 30 de septiembre.