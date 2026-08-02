Precandidato al Congreso federal: "Hay que frenar el despilfarro, el fraude y el abuso"

MIAMI. - Brent Andersen, empresario y corredor de seguros radicado en Pompano Beach, aspira a representar al distrito 20 de Florida en el Congreso federal. El republicano quedó oficialmente calificado el 8 de junio y deberá superar la primaria de su partido, prevista para el 18 de agosto, antes de avanzar a las elecciones generales del 3 de noviembre.

Andersen centra su campaña en la reducción del gasto público y en un mayor control de los programas federales para combatir el fraude, el despilfarro y los abusos. También propone agilizar los procesos de inmigración legal, reducir regulaciones que, según sostiene, encarecen la vivienda, impulsar la producción energética nacional y buscar alternativas para aliviar el elevado costo de los seguros en Florida.

El aspirante comparte la boleta republicana con Lateresa “LA” Jones, Rod Joseph y Carla Spalding. El vencedor de los cuatro se enfrentará al ganador de la primaria demócrata y a Kedner Maxime, candidato del Partido Independiente de Florida, quien no tiene rivales dentro de esa organización política.

La competencia demócrata reúne a la excongresista Sheila Cherfilus-McCormick, la representante Debbie Wasserman Schultz, el exalcalde del condado de Broward Dale Holness, el activista Elijah Manley y Luther “Uncle Luke” Campbell.

Cherfilus-McCormick continúa oficialmente calificada para competir por el escaño, aunque dejó el cargo tras presentar su renuncia el 21 de abril. Desde entonces, el distrito 20 permanece vacante. La exlegisladora enfrenta acusaciones federales relacionadas con el presunto desvío de fondos de ayuda por la pandemia, cargos que ha rechazado y ante los cuales se declaró no culpable.

El panorama político representa un desafío considerable para Andersen y los demás aspirantes republicanos. El distrito 20 mantiene una marcada inclinación demócrata y una amplia presencia de votantes afroamericanos. La circunscripción abarca comunidades de los condados de Broward y Palm Beach, al norte de Miami.

Su primer reto será imponerse en una primaria con cuatro aspirantes republicanos y aumentar su nivel de reconocimiento entre los electores. En caso de obtener la nominación, deberá ampliar su respaldo más allá de la base conservadora y atraer a votantes independientes y a sectores descontentos con el Partido Demócrata en una circunscripción históricamente adversa para los republicanos.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Andersen expuso sus principales propuestas, relató la experiencia de su familia con el proceso migratorio y abordó temas como Medicare, la vivienda, el derecho a portar armas, el aborto y la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

- ¿Por qué se presenta al Congreso federal por el distrito 20?

Creo que los habitantes de Florida se merecen algo mejor. Algo mejor que la corrupción y que personas involucradas en el Congreso para su propio beneficio. Este era el distrito que representaba la demócrata Sheila McCormick. Ella era la congresista que dimitió deshonrada por estar acusada de robar millones de dólares.

- ¿Cuáles serían sus máximas prioridades si logra convertirse en congresista?

Mi máxima prioridad es frenar el despilfarro, el fraude y el abuso en los programas federales. La segunda prioridad es trabajar en hacer que el sistema de inmigración sea más ágil y eficiente. Mi esposa es venezolana. Y he visto de primera mano los desafíos desde la visa hasta la tarjeta verde (green card) y la ciudadanía. Es necesario hacerlo más eficiente. He visto no solo a mi esposa, sino a amigas suyas y amigos nuestros que han estado trabajando, ya fuera en Boston o aquí en Miami, y el proceso simplemente no es justo. Sé que las personas que huyen del socialismo están aquí para trabajar y hacer una vida para sí mismas, y el proceso necesita ser mucho más ágil y justo.

-Otro tema muy importante en Florida es el concerniente a los seguros. Muchos se quejan por el alto costo de las pólizas…

Ese es mi negocio. Soy corredor de seguros. Así que entiendo que los costes de los seguros están afectando totalmente a los habitantes de Florida. Ahora bien, eso es en gran medida un asunto estatal con el director financiero (CFO) y el departamento de seguros, pero los miembros del Congreso pueden eliminar la burocracia, eliminar restricciones y permitir diferencias en el reaseguro y otros aspectos que hagan el mercado más accesible.

-El asunto de la vivienda también es relevante. ¿Cómo podría ayudar a reducir estos costos en su distrito?

Reduciendo la burocracia del gobierno federal. Hay muchísimas regulaciones y trámites burocráticos asociados a esto, y facilitar eso para permitir procesos más rápidos trabajando, por supuesto, con las autoridades locales, porque también es un tema muy local. Pero hay formas de facilitarlo. Y por supuesto, también reduciendo el coste del combustible y de la electricidad. Creo firmemente que Estados Unidos tiene un enorme potencial energético. Así que, si podemos aprovechar ese potencial energético y reducir el coste del combustible, eso reduciría el coste de la vivienda.

- ¿Cuál es su postura con respecto a Medicare?

No creo en recortar la Seguridad Social ni Medicare. Creo que, si examinamos el despilfarro, el fraude y el abuso, sería un momento magnífico para empezar. No creo que nadie esté en desacuerdo en que hay una cantidad tremenda de fraude y despilfarro tanto en la Seguridad Social como en Medicare. Así que, si lo abordamos para empezar, eso ayudaría mucho a los programas.

- ¿Apoya el derecho a portar armas? ¿Cree viable reformar esa norma?

Sí, apoyo la Segunda Enmienda. No se puede cambiar la Constitución sin una enmienda constitucional. Ahora bien, si hubiera restricciones razonables para que la gente mala no tenga armas, sí, por supuesto. No quiero que los criminales tengan armas. No quiero ver a gente robando y cosas por el estilo. Pero en Estados Unidos, creo que es importante que los propietarios de armas, respetuosos con la ley y responsables, tengan la capacidad de conservar sus armas.

- ¿Y cuál es su posición sobre el aborto?

Soy firmemente provida.

- ¿Qué opina sobre la situación que se vive en países en dictadura como Cuba y Venezuela?

Obviamente, son gobiernos que no están funcionando. Cuba está al borde del colapso en este momento. Es una tragedia humana, sin duda. Y Venezuela, también, especialmente ahora con el terremoto. Sé que muchos venezolanos pensaban que las cosas estaban mejorando, y luego vino el terremoto y la tragedia humana. Por supuesto, vemos que las cosas no están mejorando. Estados Unidos tiene que hacer mucho más para ayudar con la situación en Venezuela. Y ahora en Nicaragua también. Lo que hemos visto de Daniel Ortega es simplemente terrible.

- ¿Por qué usted y su familia se mudaron a Florida?

Nos mudamos en 2021 para estar más cerca de la familia porque mi esposa estaba embarazada. Nos casamos y luego mi esposa quedó embarazada. Así que tenemos al abuelo y a la abuela en Delray, mis padres en Fort Lauderdale y Pompano, y mi hermano en Boca Ratón. Así que vinimos aquí para estar más cerca de la familia por nuestro beneficio y el de mi hija.