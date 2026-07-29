Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MÚSICA
Fillmore Miami Beach
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 31 de julio al 06 de agosto
Fillmore Miami Beach
La gira mundial del artista surcoreano Woodz, 2026 WOODZ WORLD TOUR 'Archive. 1', llega al Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater el viernes 31 de julio. Más información en: www.ticketmaster.com.
Manuel Artime Theater
Moana Junior Show es un espectáculo para toda la familia que combina música, actuación y baile. La cita es el domingo 2 de agosto de 2026 a las 6:00 pm en el Teatro Manuel Artime, en Miami. Más información: www.ticketplate.com.
Museo de Arte Lowe
El Museo de Arte Lowe anuncia dos exposiciones de arte afrocubano que reúnen más de 100 obras de 58 artistas cubanos abarcando un periodo de 200 años: El Pasado Mío/My Own Past y Afrocubanismo: Selecciones de la colección de Ramón y Nercys Cernud.
Ambas exposiciones cuentan con la curaduría del Dr. Alejandro de la Fuente, director del Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de Harvard, y estarán disponibles en Miami en el Lowe Art Museum hasta el 12 de septiembre. Más información en: www.lowe.miami.edu.
Books&Books
Books & Books en Coconut Grove recibe al autor Charles Salzberg con motivo del lanzamiento de su última novela The Beginning of Everything. El evento es el martes 04 de agosto en Books&Books, 3409 Main Hwy Coconut Grove, FL 33133. Más información en: www.eventbrite.com.