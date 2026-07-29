Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Obra Mujer sentada, por Wifredo Lam (1944). Óleo sobre papel, montado en tablero. La obra será expuesta en la muestra El Pasado Mío/My Own Past y Afrocubanismo: Selecciones de la colección de Ramón y Nercys Cernud del Museo de Arte Lowe.

La gira mundial del artista surcoreano Woodz, 2026 WOODZ WORLD TOUR 'Archive. 1', llega al Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater el viernes 31 de julio. Más información en: www.ticketmaster.com .

Escena

Manuel Artime Theater

Moana Junior Show es un espectáculo para toda la familia que combina música, actuación y baile. La cita es el domingo 2 de agosto de 2026 a las 6:00 pm en el Teatro Manuel Artime, en Miami. Más información: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Museo de Arte Lowe

El Museo de Arte Lowe anuncia dos exposiciones de arte afrocubano que reúnen más de 100 obras de 58 artistas cubanos abarcando un periodo de 200 años: El Pasado Mío/My Own Past y Afrocubanismo: Selecciones de la colección de Ramón y Nercys Cernud.

Ambas exposiciones cuentan con la curaduría del Dr. Alejandro de la Fuente, director del Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de Harvard, y estarán disponibles en Miami en el Lowe Art Museum hasta el 12 de septiembre. Más información en: www.lowe.miami.edu.

Letras

Books&Books

Books & Books en Coconut Grove recibe al autor Charles Salzberg con motivo del lanzamiento de su última novela The Beginning of Everything. El evento es el martes 04 de agosto en Books&Books, 3409 Main Hwy Coconut Grove, FL 33133. Más información en: www.eventbrite.com.