Comisionado Manolo Reyes: "Quisiera extender a la alcaldía todo lo que hemos hecho"

Pero hay más. El comisionado dijo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que “mucha gente” en las calles de la localidad le está pidiendo que postule su nombre para la alcaldía y que, con ese propósito, tiene “el respaldo de muchas personas”.

- En la arena política local se habla de la posibilidad de que Manolo Reyes aspire a la alcaldía de Miami. ¿Qué tan cierto es este rumor?

Ahora estoy enfrascado en mi reelección en la Comisión. No tengo contrario todavía, y aunque lo tuviera, estoy trabajando bien fuerte para ser reelegido. Sigo haciendo lo que creo es mi deber y estoy convencido de que mi deber es servir, tratar de hacer las mayores obras que pueda y también tratar de ayudar a todas las personas que lo necesitan en nuestra ciudad. Muchas personas se me han acercado a hablarme de ese tema y yo también quisiera extender hacia la Ciudad todo lo que he hecho en este camino en el distrito 4. Creo que, si me dan la oportunidad, podría llevar a la Ciudad la misma filosofía que he tenido en el distrito, que es que estamos aquí para servir y mejorar la calidad de vida de los residentes, como lo hemos hecho con parques, calles, y lo vamos a comenzar a hacer con viviendas públicas para personas de bajos ingresos. En estos momentos, estoy terminando dos casas de ocho que voy a hacer para familias de bajos ingresos. Vamos a comenzar una obra también en un futuro muy cercano de 38 unidades para personas mayores de 60 años que sean de bajos ingresos, o sea, obras que no sé por qué otros no las habían hecho anteriormente, que teniendo la posibilidad no lo hicieron. Por eso, quisiera poder extender todo lo que hemos hecho, llevándolo a la Ciudad. Es algo muy necesario porque tenemos áreas que están totalmente abandonadas, y no veo el impulso ni la trayectoria de nadie para completar todo el camino que lleve a mejorar la calidad de vida de la ciudad.

- Usted dice que lo está pensando. ¿En qué momento Manolo Reyes tomaría la decisión de aspirar oficialmente a la alcaldía de Miami?

Primero vamos a ganar la elección de comisionado, y entonces, cuando ganemos para ser reelegido en el distrito 4 vamos a analizarlo muy bien. Yo sí creo que hay una gran posibilidad porque tengo muchas personas que me lo están preguntando.

- ¿Tiene el respaldo para pasar de una aspiración a su reelección como comisionado a una campaña por la alcaldía?

Tengo el respaldo de muchas personas. Algunos que se me acercan y me lo dicen y yo les digo que lo estoy pensando muy seriamente. Pero no quiero cruzar el puente hasta que llegue al río.

- Si llega a aspirar a la alcaldía, como usted dice es su deseo, ¿cómo analiza el tema del transporte, que es bastante complejo en diferentes áreas de Miami?

Esto solamente se resuelve con una participación de todos los gobiernos dentro del condado. Nosotros solos en la ciudad de Miami no podemos arreglar el problema del transporte, pero si se unen todas las municipalidades, si podemos ponernos de acuerdo y contamos con los recursos, y se suman recursos federales, estatales y condales se podrá desarrollar un plan que todavía no veo bien claro. Tenemos que trabajar en eso porque es una necesidad imperiosa que beneficia a todo el condado, y no beneficia solamente a la ciudad de Miami.

- Usted hablaba de vivienda para personas de bajos ingresos. ¿Cómo observa este problema en la ciudad?

La vivienda es algo que es muy importante. En Miami no se puede vivir sin tener una vivienda digna. Muchas personas aquí no pueden pagar los alquileres porque son de bajos ingresos.

- El asunto de la vivienda es asociado de alguna forma a los problemas de tráfico vehicular. Hay quienes aseguran que al construirse nuevas megaedificaciones, como ocurre en Brickell, se está contribuyendo al caos en la movilidad por el mayor número de vehículos que traen los nuevos residentes. ¿Qué piensa sobre esto?

Lo trae, pero además de eso, hace unas semanas estuve en contra de planes para construir apartamentos, que los he calificado como ‘dormitorios’, porque son para unas seis personas que pueden vivir en esos apartamentos, con el estacionamiento de vehículos reducido a la mitad. Creo que esto es totalmente ilógico y dañino porque en estos casos las personas con vehículos tienen que parquear en los alrededores y dañan nuestros barrios. Tenemos que tomar medidas sobre eso y proteger nuestra barriada, que es lo que yo he tratado.

- Siguen llegando muchos más cubanos, muchos más venezolanos, colombianos, centroamericanos, etc., y son personas que tienen la imperiosa necesidad de trabajar para poder tener una vida digna. ¿Cómo debe asumir Miami toda esa demanda laboral?

Lo único que se puede hacer es desarrollar fuentes de trabajo, abrir espacios para nuevos negocios y tratar de aumentar la manufactura, si fuera posible. Pero también nosotros tenemos que exigirle al gobierno federal que, si mantiene abiertas las fronteras, también ofrezca un plan de relocalización, un plan de apoyo a los inmigrantes, porque lo que estamos viendo ahora es la cosa más absurda que haya visto en este país. Estas políticas deben venir acompañadas de los medios necesarios para que los estados, condados y ciudades puedan proveer los servicios que necesitan esas personas, además del sistema educacional. A todos estos migrantes los tiran para la calle, sin ni siquiera un permiso de trabajo. Eso es lo más absurdo y lo más negativo que he visto en la vida y está trayendo consecuencias negativas a todas las ciudades que son recipientes de esos cientos de inmigrantes, porque no hay ayuda y no los dejan trabajar.

- Como cubano, en Miami se le conoce con un gran luchador por la causa de la libertad de su país que ha estado gobernado por una dictadura desde hace 64 años. De llegar a la alcaldía, ¿seguiría llevando ese mensaje de liberación para el pueblo de Cuba? ¿Acometería nuevas campañas con ese propósito?

Recordemos que yo llegué aquí como exiliado cubano y tengo dos madres: Estados Unidos y Cuba. Tengo que servirles a las dos.

