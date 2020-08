“Cuando la cuarentena comenzó en marzo yo tomé medidas previas y tuve que despedir a una muchacha que no pude tener más, recorté horas de mi personal al igual que horas de operaciones e hice un plan de contingencia en términos de compra de insumos y materia prima. Ya en abril las ventas habían bajado en un 60% pero hay negocios en los que bajaron en un 70 y 80 porciento, en estos momentos estoy organizando mi negocio de forma semanal, yo pago mi nómina y mis gastos semanalmente, vivimos una semana a la vez y siempre que culmina doy gracias a Dios porque de esa forma llegaremos a diciembre. Como están las cosas cada día es un reto”.

Aunque Pérez consideró aplicar a los distintos créditos ofrecidos por el Gobierno federal para estimular a los pequeños comercios y salvarlos de un posible cierre, decidió apostar por otros métodos “la verdad es que no quería deudas de ningún tipo, así fue que me di cuenta de que tenía dos opciones: o me enfoco en perseguir a un banquero que me preste el dinero o me dedico a pensar cómo me reinvento en esto”, asegura.

Así es como Pérez se decidió por la reinvención y recurrió al internet y a las compras online como recurso de salvación. No escatima en contar los pasos que tuvo que realizar para mantenerse a flote “nosotros siempre hemos tenido nuestra página web y nuestro delivery, pero siempre recibíamos comentarios porque era muy complicado y traía muchos problemas, al cambiar la interface a una más amable me dedique a enviar un e-mail al día a toda mi base de datos –que gracias a Dios es grande– para que la gente supiera que continuábamos abiertos, cambié el delivery y nos dedicamos a realizar más promociones y ofertas porque entendimos que la gente quería estar en sus casa sintiéndose a salvo y la respuesta fue súper bonita”.

El resultado de la creatividad y rápida respuesta que Pérez tuvo para desafiar los efectos de la pandemia fue crear propuestas que calzaran en las necesidades de la gente. “comenzamos a crear productos para el día a día, por ejemplo: hicimos un kit que se llama Birthday in the distance (Cumpleaños en la distancia) que es un pastel que trabajamos para que pudiera viajar, viene con una tarjeta y una velita y puede ser enviada a cualquier parte de Estados Unidos, porque sabemos que la gente no se puede abrazar no pueden visitarse ni mucho menos hacer una fiesta”, comenta.

De igual manera paso con el huracán Isaías, que si bien no resultó en ningún daño, Pérez no desaprovechó la oportunidad, “yo me pensé en una promoción de ‘50% sólo por hoy’ en online y en la tienda y fue la locura. En el email coloque una frase que decía ‘con todo lo que hemos pasado este año lo menos que queremos es un huracán’ y fue la locura, al final el chocolate es una excusa para concertarse con otros porque si tú puedes enviar chocolates, puedes enviar amor, esa es mi visión”, asegura.

Pérez continúa con su ardua labor con miras a proyectarse favorablemente para el cuatro trimestre del año donde espera nivelar su negocio. “Uno como pequeño negocio tiene la ventaja de ser mucho más flexible que una compañía mucho más grande, tenemos menos recursos, es verdad, pero también hay la posibilidad de reinventarse, cuando comenzó esto dije ‘si me tengo que poner a hacer tapabocas para vender los hacemos, pero yo me niego a cerrar’, aprendí que lo más importante es conectarse con el clientes”, dice satisfecha.

Pérez hace una recomendación de chocolates para calmar el alma y satisfacer el paladar “Un chocolate con champaña para olvidar las penas, el de passion fruit (parchita o maracuyá) para que veas que hay cosas más ácidas, y el de picante para sentir que la vida tiene sentido.

Románicos Chocolates está ubicados en el 2337 Coral Way Miami, Fl. 33175. www.romanicoschocolates.com; Facebook, Instagram: @romanicoschocolates. Twitter: @romanicos_chocos

@mr.jjblanco