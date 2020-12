Sabrina González: Un talento especial para la bisutería

“De ahí aprendí los pasos para crear un emprendimiento”, explicó la joven de 22 años, que a su corta edad muestra la determinación y la tenacidad suficientes para labrar su propio camino.

“Siempre me ha encantado el área de la moda. Cuando estaba en la universidad, aunque no tenía experiencia previa en la moda, pues hay que saber coser, crear patrones, siempre me decían que les encantaba cómo me vestía, entonces quise explorar esa creatividad”, contó Sabrina, que nació en Caracas, Venezuela, en 1998.

Por eso, y con un dinero que tenía ahorrado, compró pepitas y adornos, “y sin previa experiencia, un día en mi casa me puse a crear collares y pulseras. Los creaba para mi uso personal y se los regalaba a las amigas de la universidad. Todo el mundo me los pedía”, recordó la creadora.

De hecho, en la universidad la conocían como “la muchacha de los collares bonitos”. Con ese don para hacer arte con sus manos, dio inicio a su marca Kapalina, nacida en 2018. El nombre, explicó, es una especie de traducción de su propio nombre, Sabrina, en hawaiano.

Cuando el talento encuentra una oportunidad

Sabrina explora su creatividad e indaga en el lenguaje de minerales y productos del mar. Porque ensartar cuentas y piedras preciosas es también hilar una historia, bien lo sabe la diseñadora. La narrativa está en los colores, las texturas, la elección y el orden de los materiales.

“Recuerdo que tomé una clase de comunicación no verbal, y es importante recordar que la comunicación no solo es hablada. Por eso cuando empecé con los collares pensé en lo que podía transmitir cuando la gente los usara”, indicó la venezolana.

Y justamente lo que Sabrina busca es inspirar sentido de comunidad, alegría, serenidad, paz, amistad, para que los collares sean una pieza que propicien la conversación. “Justo eso me pasaba en la universidad, me decían que les gustaba un collar, y entonces ya comenzaba a conocer a las personas. De cada persona puedes aprender muchas cosas, y puede surgir algo interesante de ahí”, acotó.

De esa misma forma llegó la oportunidad que catapultó su aptitud para la bisutería, pues en el primer encuentro con la influencer colombiana Jenny Lopez, su actual jefa, “lo primero que me dijo fue ‘me encanta tu collar’. Le dije que estaba buscando trabajo y ella me dijo que me lo daba. Al día siguiente empecé a trabajar con ella”.

Fue así como a principios de este año Jenny invitó a Sabrina a desempeñarse como su project manager (gerente de proyectos) y además en calidad de jewelry designer (diseñadora de bisutería).

Un día, Jenny le dijo a Sabrina que quería crear una colección con ella, como explicó la joven. “Entonces estuvimos mucho tiempo viendo qué iba a ser la colección, diseñando, pidiendo las piedras”, sumó.

“Hasta que al final dimos con la idea de hacer la colección Colores, porque este año ha sido muy oscuro. Queríamos hacer cada collar de un color distinto, con los colores del arcoiris, y con un significado diferente”, precisó la artista, que ha realizado delicadas pulseras con piedras de colores y una perla en el medio.

Sobre la colección Kapalina X Jenny On The Go, en conjunto con Jenny Lopez, dijo que esta alianza es muy beneficiosa porque posiciona su marca y la hace más visible. “Esta es la primera de muchas colecciones con ella”, adelantó.

Sabrina se ha destacado por su trabajo impecable en eventos como bazares, trunk shows y otras actividades en las que muestra su talento junto a la famosa bloguera. Su destreza en la organización de eventos y el manejo de relaciones públicas, además de sus llamativos diseños, le han hecho parte vital del equipo.

Kapalina a futuro

Sabrina trabaja con tesón en sus proyectos junto a Jenny Lopez, y perfila el carácter de su marca Kapalina, centrada en “crear una pieza contemporánea que la pueda usar desde una niña de 18 años hasta una mujer de 60 años. Una pieza versátil que puedas usar durante el día o la noche para salir, que la puedas vestir o desvestir”.

Algo que distingue su trabajo es la dinámica de los colores que usa, los terminados excepcionales, además del “uso de materiales del mar, por ejemplo, perlas, corales, partes de erizos”. Usa además “piedras preciosas como la turmalina, el cuarzo, el jade”. Vale destacar que gracias a sus estudios de emprendimiento social, “siempre tengo presente ayudar a los demás. Entonces creé un proyecto de cero basura, para evitar el consumo inconsciente, el comprar por comprar”.

Es por eso que su objetivo es “que alguien que use una prenda de Kapalina se lo pase a otra persona que también la usará. Así que la marca tiene una historia de reciclaje por detrás, porque el medioambiente es un tema muy importante”.

Por ahora, la joven se enfoca en su trabajo, en los diseños que proyecta sobre el papel y luego realiza durante horas para crear piezas únicas. Recientemente, como dijo a este medio, un clóset vacío en su casa le dio la idea de crear su propio taller. Tras varios ajustes y una mesa, ahora tiene un rincón donde echar a volar su imaginación.

Su deseo es aprender mucho más y difundir mensajes positivos con sus hermosas piezas de bisutería.

