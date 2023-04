Senado estatal aprueba propuesta que limita aborto a seis semanas

La ley vigente en Florida establece los límites para la interrupción del embarazo en las 15 semanas.

La propuesta ampliamente debatida en los distintos medios de comunicación establece algunas excepciones, por ejemplo, en caso de que la vida de la gestante esté en peligro o si la causa del embarazo es una violación o incesto.

La norma establece que los fármacos abortivos solo puedan ser dispensados por un médico en persona.

Por otra parte, la ley vigente que desde el año pasado enfrenta una demanda en la Corte Suprema del Estado. De ser declarada inconstitucional la ley de las 15 semanas, una norma más restrictiva tendría el mismo destino.

Durante el debate del lunes, la senadora demócrata Lauren Book instó a las mujeres que estén considerando hacerse un aborto a comunicarse con ella no poner en riesgo su seguridad.

“Por favor, no tomen el asunto en sus manos. No pongan en riesgo su seguridad. Nada de abortos clandestinos. Hay personas y fondos que le pueden ayudar. No importa donde vivas, ni cuan desesperada estés”, dijo Book, según la agencia AP.

El pasado mes de marzo, el gobernador DeSantis reconoció que firmaría una norma que restrinja el aborto hasta las seis semanas.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce