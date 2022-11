Senadora estatal Ileana García: "Mi trabajo es devolverle a la comunidad"

García subraya que “hay que volver a tenerle fe al sistema. Yo trato de mirarlo todo con la lupa de la persona que está afuera y siente que el propio sistema no hace lo suficiente”

Referente al crecimiento del Partido Republicano y su carácter multigeneracional la legisladora sostuvo que “se habla siempre de traer sangre fresca al partido, pero yo creo que lo fundamental es traer ideas nuevas, más diálogo, más tolerancia y traer mucha sabiduría. Es bueno incorporar jóvenes, aunque no hay nada más lindo que la experiencia que uno adquiere a través de los golpes, las caídas. El aprendizaje se basa en saber levantarse”.

La polarización, es un hecho, impera en los EEUU, no obstante García hace un llamado a un trabajo bipartidista: “Lo importante es juntos hacer el intento para comprendernos mejor y trabajar en conjunto. Lo único que no tolero es una mentalidad cerrada de censura comunista marxista. Todo lo demás podemos sentarnos a la mesa para tener una conversación siempre y cuando no vaya en contra de Dios, de nuestras libertades y de nuestras familias”

Sobre su gestión reconoce: “Yo entré para ayudar a los adultos mayores que son los más vulnerables, los niños sin padre, a esa comunidad que me vio crecer y a la clase media. Soy hija del exilio peleando por la libertad y mirando como se desarrollan esas tendencias socialistas-marxistas en Estados Unidos. Yo logré traer cien millones de dólares de recursos para el área de mi distrito y alrededores”

Precisamente esta semana, el Fideicomiso para personas sin hogar del condado de Miami-Dade celebró la asignación de $1,750,000 para el Proyecto Plata destinado a personas sin hogar, gracias a las iniciativas legislativas de la senadora estatal.

García sostuvo “Lo que más veo todos los días son personas mayores quedándose sin hogar, no hay inventario, no hay los recursos necesarios para viviendas asequibles y se nos están quedando sin un techo para vivir. Mi trabajo aquí es devolverle a la comunidad no se trata de estatus o de popularidad. Yo vine a hacer un trabajo y ese es ayudar a mi gente”

Titulado Mia Casa, este subsidio establece una red de seguridad para un grupo demográfico particularmente vulnerable. Las estadísticas muestran que aproximadamente 1 de cada 4 personas que se enfrentan al desplazamiento son personas de 60 años o más.

Wilton Simpson, presidente del Senado Estatal, designó a Ileana García, senadora republicana estatal por el distrito 37, como presidenta del Comité de Asuntos de Niños, Familias y Ancianos de ese órgano legislativo de Florida.

García logró pasar dos leyes para proteger a las víctimas de violencia doméstica y a las voluntarias que trabajan en esos refugios.