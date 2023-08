Ser "el abogado del pueblo", la apuesta de Ricardo Corona

“El bufete nuestro lleva 25 años de trabajo, atendemos casos de la comunidad nuestra, el pueblo nuestro y, aunque tenemos siempre a algunas personas adineradas con sus compañías, la gran mayoría de nuestros servicios están dirigidos a personas trabajadoras e inmigrantes, con las situaciones diarias que enfrentan”, dijo Corona a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Casos de Inmigración

“Para nosotros es sumamente importante tomar los casos de inmigración, por ejemplo, y revisar en detalle todo lo que pueda suponer trabas para ayudar a resolver los problemas que tienen las personas para regularizarse o hacerse residentes o ciudadanos, si es que han tenido algún caso penal, porque muchas veces la gente piensa que un caso menor o que haber estado arrestado no le perjudica, pero sí. Nosotros brindamos nuestros servicios y estudiamos los casos en profundidad, es importante esta asistencia legal porque los abogados de oficio por lo general lo que quieren es salir de los asuntos rápido y a veces aceptan cargos con tal de que excarcelen a la persona y evitar pagar alguna multa o lo que sea”, detalló, pero en cambio, recalcó, hay un valor añadido en el hecho de contactar a una oficina como la suya para una representación más efectiva ante la corte.

“Defendemos los casos criminales y tenemos una vasta experiencia a lo largo de toda nuestra carrera. Mi hija fue fiscal por muchos años, otros miembros del bufete nuestro han sido fiscales anteriormente y esto hace una gran diferencia porque si bien no es la mayor parte de la práctica nuestra, cuando atendemos los casos vemos que a veces los abogados que se especializan en ciertas áreas, por ejemplo, no necesariamente conocen ni estudian qué consecuencias e implicaciones pueden tener los cargos penales a la hora de resolver un caso en el ámbito de inmigración.

“Se ve en los casos criminales que aceptan un cargo que técnicamente no significa que la persona sea considerada convicta y, sin embargo no lo acepta inmigración, en el sistema migratorio, aunque haya sido un caso sin que implique haber sido convicto, ellos no lo consideran así y entonces eso genera conflicto para el abogado penal que está tramitando el caso porque lo que te resuelve para la parte penal, si eres una persona inmigrante, posiblemente tendrá consecuencias fuertes para tu proceso de legalización. inclusive cuando sellas un caso o borras un caso, inmigración no lo acepta. Si has tenido un caso, aunque lo hayas borrado, en inmigración te dicen que sí están y hasta te pueden hacer reabrir el caso, ir a la corte para conseguir los documentos de ese cargo, llevarlos a Inmigracion y después puede cerrarse de nuevo”, profundizó el abogado.

Amplia experticia en finanzas

A continuación, Corona explicó cómo ha llevado en su carrera una significativa cantidad de casos relacionados con las finanzas personales. Y es que, antes de ser abogado, contó, fue banquero por 15 años. “Entonces conozco las finanzas y una de las cosas donde estuve en lo profesional muy envuelto, es en representar a las personas que estaban defendiendo su casa de los bancos cuando estaban en la crisis monetaria. En ese sentido, hace una diferencia grande tener un abogado porque muchas veces la gente, sobre todo cuando tiene presión financiera o cualquier tipo de presión, no está pensando de la mejor manera y, aunque tratan de tomar la mejor decisión para su familia, muchas veces bajo esa presión no se tiene el conocimiento y en la búsqueda de respuesta, a veces caen en manos equivocadas que no representan sus intereses sino los de terceros. Por tanto, no es lo más recomendable”, valoró.

Describió asimismo que hay opciones para las personas que tienen deudas y son propietarias de casas. “Hay diferentes arreglos que se podían hacer para defender los casos. Muchos casos de este tipo, nosotros los estuvimos defendiendo por cinco, seis, siete, ocho hasta 10 años. Somos testigos de cómo cambió el mercado y subió el valor de las casas, muchas personas pudieron refinanciar y quedarse con su casa y hoy en día esas personas que pudieron quedarse con sus casas, tienen la base de una riqueza que está ahí para la familia. Si hubieran perdido la casa, ¿qué sería de ellos si no hubieran tenido una buena representación? O sea, hoy en día los precios están tan altos y es tan difícil financieramente para una familia comprar una casa aquí en Miami, que esas personas que ya la tienen obtuvieron un valor y una plusvalía.

“Todo el mundo está tratando de no gastar dinero por gusto y a veces piensan que con los abogados es lo mismo, pero eso depende de cada caso porque, teniendo un abogado que está trabajando por tus intereses, se puede hacer una diferencia que te ahorra mucho más dinero después”.

Bancarrota: legal y moral

De acuerdo con el abogado, una de las invenciones americanas es la bancarrota. “Es una opción que permite Estados Unidos, todos estamos aquí porque lo que ofrece en este país no existe en ningún otro lado del universo. La bancarrota es un sistema donde si tú has tenido una idea, un negocio, y te fue mal financieramente, no tienes que estar con esas deudas que dan la impresión de que no puedas hacer más nada en tu vida por el error que cometiste”.

Lo que pasa, destacó, es que el sistema americano quiere que la gente ‘eche palante’, que tenga ideas, que tome riesgos; y cuando hay riesgo siempre hay chance que se pierda y entonces la idea es que esas personas que tienen una iniciativa, no paren de funcionar porque salió algo mal. “La bancarrota es borrón y cuenta nueva. Muchas de las familias más exitosas en los Estados Unidos han tenido bancarrota en su historial. Uno de los negocios más exitosos, Walmart, lo demuestra”, ejemplificó. “El dueño era un señor que había empezado con una tienda en un salón alquilado que levantó hasta tener un éxito grande pero cuando fue a renovar el alquiler, el dueño del edificio vio la tienda tan exitosa que había hecho y no le renovó para quedarse con la tienda. Al suceder esto, tenía deudas y se declaró en bancarrota y empezó de nuevo y el negocio es el Walmart que ahora conocemos. Otro ejemplo es Walt Disney. La bancarrota ha traído el éxito a gente brillante e innovadora que de lo contrario nunca hubiera podido.

“Yo he representado a muchas personas que dicen que les apenaba no pagar las deudas. Siempre les digo que la bancarrota es legal y si es legal, es moral, y entonces una manera de limpiar las deudas, empezar de nuevo y hacer bien las cosas, sobre todo en un contexto en que el costo de la vida se ha incrementado tanto y ha habido tanta pérdida tras la pandemia. Muchos en la pandemia se han llenado de tarjetas de crédito y jamás van a salir de esa deuda, ante lo cual la bancarrota es una manera legal de eliminarla por completo y reestructurar el pago a una cantidad mínima. Es un proceso supervisado por la Corte y te garantiza que vas a salir de todos los pleitos, los problemas y toda la presión del primer instante y es mejor alternativa que otras”, concluyó.

*La oficina del abogado está ubicada en 6700 SW 38TH ST. MIAMI FL 33155