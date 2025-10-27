Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.

MIAMI. - Ante la inminente llegada del huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5, una masiva respuesta humanitaria se organiza en el sur de la Florida para socorrer a las naciones caribeñas de Jamaica, Cuba y Haití.

La movilización, impulsada por los profundos lazos culturales y familiares que unen a la región con el Caribe, incluye la apertura de centros de acopio de bienes y el lanzamiento de campañas de donación financiera para mitigar los efectos de la tormenta.

Red de ayuda material

En una muestra de solidaridad, disímiles localidades del sur de la Florida establecieron puntos de recolección de suministros esenciales.

La Ciudad de Miramar lidera uno de los esfuerzos más estructurados, con la activación de seis locales que operan 24 horas al día, incluidos cinco de sus estaciones de bomberos y el cuartel general de la policía.

Las autoridades solicitan artículos de primera necesidad como lonas, agua, linternas, alimentos no perecederos y kits de primeros auxilios, pero aclaran que no se acepta ropa ni ropa de cama usada.

En el condado Miami-Dade, los esfuerzos se concentran en organizaciones comunitarias y religiosas. El Departamento de Policía de Miami Gardens y la Grace United Community Church funcionan como centros de acopio.

En el corazón logístico de esta operación se encuentra la organización sin fines de lucro Global Empowerment Mission (GEM), con sede en Doral. Su almacén no solo recibe donaciones, sino que funciona como el centro neurálgico que procesa, empaqueta y envía la ayuda a gran escala.

GEM ya preparó miles de cajas con alimentos, agua y artículos de tocador y envió a miembros de su equipo a Jamaica para coordinar la ayuda antes del impacto del huracán.

Ayuda financiera

Aunque la donación de bienes es una forma tangible de apoyo, las agencias de ayuda subrayan que las contribuciones financieras otorgan una mayor flexibilidad y eficacia.

Según informes, el dinero permite a las organizaciones en el terreno adquirir exactamente lo que se necesita, estimula las economías locales afectadas y elimina los altos costos logísticos del transporte de mercancías.

Por ejemplo, Direct Relief, con una calificación del 100% en Charity Navigator, se especializa en ayuda médica de emergencia y ya ha predispuesto de más de 3.1 millones de dólares en asistencia para el Caribe.

Food For The Poor, con sede en Coconut Creek, Florida, prepara suministros esenciales, generadores y kits de higiene para su despliegue en la región.

Para quienes desean enfocar su ayuda específicamente en Jamaica, la organización American Friends of Jamaica (AFJ) activó un Fondo de Ayuda para Desastres.

A nivel local, The Miami Foundation, a través de su "Caribbean Strong Relief Fund", investiga y distribuye fondos a organizaciones sin fines de lucro que trabajan directamente en las zonas afectadas.

La Cruz Roja Americana también desempeña un papel fundamental en la provisión de refugio y alimentos, y sus filiales en el sur de la Florida están activas en la recaudación de fondos para apoyar las operaciones a gran escala.

Voluntariado logístico

Para los residentes que desean contribuir con su tiempo, la necesidad más urgente se encuentra en los almacenes del sur de la Florida, donde se clasifica y empaca la ayuda.

La tarea principal consiste en ensamblar kits de higiene y paquetes de primera necesidad para familias a partir de donaciones a granel.

Global Empowerment Mission (GEM) en Doral es el principal centro que canaliza este esfuerzo de voluntariado. Los interesados pueden registrarse en su sitio web para participar en turnos específicos de apoyo al huracán Melissa.

A medida que Melissa avanza, la recuperación de las naciones afectadas será un proceso largo y la necesidad de apoyo sostenido será crucial en los meses venideros.