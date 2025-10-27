lunes 27  de  octubre 2025
DESDE BRASIL

El izquierdista Lula quiere ayudar en la relación EEUU-Venezuela en medio de tensiones

El presidente de izquierda, aliado del régimen de Nicolás Maduro, intenta mostrarse como un líder neutral ante los ojos del mundo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su par estadounidense, Donald Trump, “ayudar en la relación con Venezuela” para mantener a “América del Sur como zona de paz”, en medio de un despliegue militar de Washington en el Caribe.

El tema surgió en los últimos meses, cuando Estados Unidos desplegó buques de guerra en el Caribe a partir de agosto. Desde principios de septiembre, Washington ha llevado a cabo una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de narcotraficantes, lo que ha tensado la relación con Colombia y Venezuela.

Lee además
El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
SEGURIDAD

EEUU despliega su mayor portaaviones en el Caribe para combatir el narcotráfico; más presión a Maduro
Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela, cuatro muertos

Tras las declaraciones en tribunales estadounidenses de personajes clave del régimen venezolano —que abarcan los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— el gobierno del presidente Donald Trump decidió enfrentar las operaciones de narcotráfico que, según afirma, se desarrollan bajo el control y apoyo de la dictadura venezolana, en complicidad con el gobierno del exguerrillero Gustavo Petro.

Trump acusa al dictador Nicolás Maduro de encabezar redes de tráfico de drogas, lo que el mandatario venezolano considera un pretexto para promover un cambio de gobierno en el país caribeño.

“Yo le planteé [a Trump] el tema de Venezuela. Dije que, por lo que leo en la prensa, la situación se está agravando y que es extremadamente importante tener en cuenta (...) que Brasil puede ayudar en la relación con Venezuela”, declaró Lula en una conferencia de prensa en Malasia.

“Si necesita que Brasil ayude, estamos a disposición para negociar, porque queremos mantener América del Sur como zona de paz (...). No queremos conflictos de otra región en nuestro continente”, expresó el izquierdista, quien ha sido un aliado incondicional del régimen venezolano.

El líder brasileño recordó que, en 2003, poco después de iniciado su primer gobierno, creó un grupo de amigos para ayudar a reducir las tensiones entre Estados Unidos y el entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999–2013).

Lula y Trump se reunieron el domingo al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Kuala Lumpur.

FUENTE: Con información de AFP/REDACCIÓN

Temas
Te puede interesar

EEUU ejecuta "ataque de precisión" contra una narcolancha en el Pacífico

México reitera que sigue esperando "disculpas" de España por la conquista

Leopoldo López afirma que la intención de Maduro de retirarle la nacionalidad es una arbitrariedad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Bogi Nils Bogason, presidente de Icelndair, corta la torta que anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.
A VIAJAR

Aerolínea Icelandair comienza a volar a Miami

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina