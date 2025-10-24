Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

MIAMI. - El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, denunció lo que considera un "gasto excesivo" de 94 millones de dólares en el presupuesto del Fondo General de la Ciudad de Miami.

Durante una conferencia de prensa, Ingoglia fundamentó la acusación en una auditoría de su oficina, que puso en contexto un aumento del 44% en el presupuesto municipal durante los últimos cinco años.

DINERO A LA VISTA ¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Según Ingoglia, este incremento supera ampliamente lo "justificable" por la inflación y el crecimiento poblacional.

Auditoría

El funcionario detalló que el presupuesto del Fondo General de Miami se incrementó en 358 millones de dólares entre los años fiscales 2019-2020 y 2024-2025.

La metodología de la auditoría FAFO (Florida Agency for Fiscal Oversight) utilizó como base el presupuesto del periodo 2019-2020 y lo ajustó anualmente según la inflación y el crecimiento demográfico, con dos márgenes adicionales del 5% y 10%.

"Aparecer aquí no suele ser una buena noticia y, lamentablemente, hoy vengo para compartir algunas noticias preocupantes sobre el gasto que se ha estado produciendo en la Ciudad de Miami", declaró Ingoglia, quien asumió el cargo en julio por nombramiento del gobernador Ron DeSantis.

Entre abril de 2020 y julio de 2024, la población de Miami aumentó en aproximadamente 44.770 residentes, lo que representa un crecimiento del 10.1%. Según los cálculos de la oficina del director financiero, el presupuesto de la Ciudad debería ser 94 millones de dólares menor que el actual.

Fuego cruzado

La denuncia provocó una respuesta inmediata de las autoridades. El alcalde saliente, Francis Suarez, defendió su gestión y afirmó que la Ciudad ha demostrado "verdadera disciplina fiscal" y ha recortado la tasa impositiva a su nivel más bajo en la historia.

Como contraparte, Suarez señaló que el presupuesto estatal de Florida ha crecido casi un 25% en los últimos cinco años.

La Ciudad de Miami emitió un comunicado oficial donde califica el análisis del director financiero como "incompleto", al no considerar factores externos como las miles de personas que trabajan en la Capital del Sol, pero residen en otras áreas.

Cruzada fiscal

Esta auditoría en Miami forma parte de una gira estatal de Ingoglia. Su oficina ha identificado más de mil millones de dólares en supuestos gastos excesivos en varios gobiernos locales, incluidos los condados de Broward, Hillsborough y Manatee.

El director financiero aseguró que la campaña busca impulsar una reforma de los impuestos a la propiedad, e incluso su posible eliminación, a través de una enmienda constitucional que se someterá a votación en 2026.

Según críticos, la iniciativa, conocida como DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) Florida, se ha convertido en una “herramienta política” para la administración del gobernador DeSantis.

Señalan que una proporción considerable de las jurisdicciones investigadas están gobernadas por demócratas, lo que ha generado acusaciones sobre una posible motivación política.