Tiroteo de madrugrada desata escena mortal en vecindario de North Lauderdale

FORT LAUDERDALE. - Una secuencia de detonaciones interrumpió la madrugada del viernes en un vecindario de North Lauderdale, donde un tiroteo dejó una persona muerta, otra herida y una investigación activa de acuerdo con información divulgada por la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).

El episodio violento ocurrió cerca de la 1 a.m. en las inmediaciones del bloque 7900 de Southwest Seventh Court, después de que residentes alertaran sobre múltiples disparos en la comunidad.

Cuando los agentes llegaron a la escena encontraron a dos personas con aparentes impactos de bala. Ambas víctimas fueron trasladadas por rescatistas de North Lauderdale hacia un hospital cercano, donde posteriormente una de ellas murió.

Las autoridades no han divulgaron las identidades de los involucrados ni han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de salud del sobreviviente.

Poco después del ataque, investigadores identificaron un vehículo presuntamente relacionado con el caso y emitieron una alerta a corporaciones policiales cercanas.

Horas más tarde, detectives localizaron el automóvil cerca del bloque 1300 de Avocado Isle, en Fort Lauderdale. El conductor fue detenido, según informó BSO.

Las unidades de Homicidios y Escena del Crimen asumieron las pesquisas para determinar qué provocó el intercambio armado.

Una cámara de vigilancia captó parte del momento en que ocurrió la balacera. En el video se escucha una ráfaga continua de tiros durante varios segundos, seguida por un carro que avanzaba lentamente con la puerta del pasajero abierta hasta terminar sobre la acera tras impactar una cerca de madera.

En la grabación también se observa a una persona acercándose al automóvil, revisar brevemente el interior y abandonar el lugar corriendo segundos después.

Al amanecer, los oficiales comenzaron a retirar parte de la cinta que mantenía acordonada el área, donde todavía permanecía un vehículo con el vidrio delantero del pasajero destruido y varios impactos aparentes de bala en la carrocería.

La investigación continuaba activa este viernes mientras autoridades intentaban establecer qué desencadenó el tiroteo y si existen más personas vinculadas al caso.