Tras ser capturada en Jamaica, fugitiva del FBI enfrentará juicio en el sur de Florida

Publication del FBI para dar con el paradero de la sospechosa.

Elaine Angene Escoe, de 41 años durante su captura en el Aereopuerto Internacional de Miami.

MIAMI.- Después de permanecer más de un año prófuga de la justicia, una mujer incluida entre los más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI) fue capturada en Jamaica y trasladada a Miami, donde enfrentará un proceso penal por su presunta participación en una operación que habría desviado millones de dólares de programas federales de asistencia aprobados durante la emergencia sanitaria.

Elaine Angene Escoe , de 41 años, está acusada de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración y ocultamiento para cometer lavado de dinero, según la acusación presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

El FBI informó que, como parte de la investigación, obtuvo información que apuntaba a que Escoe se encontraba en Jamaica. Con el apoyo de las autoridades de ese país y tras recibir una pista sobre su paradero, la fugitiva fue arrestada y posteriormente entregada a las autoridades estadounidenses.

Publication del FBI para dar con el paradero de la sospechosa. CORTESÍA FBI

La agencia había ofrecido una recompensa de hasta $150,000 por información que condujera a su captura y condena. Además, la sospechosa integró el primer grupo de ocho personas incorporadas en junio a la nueva lista de los “Estafadores más buscados”, anunciada por el director del FBI, Kash Patel.

De acuerdo con documentos judiciales, el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida emitió una orden de arresto contra Escoe el 22 de mayo de 2025. La mujer debía comparecer ante la corte el 5 de junio de ese año, pero nunca se presentó.

La investigación sostiene que, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, Escoe y varios colaboradores presentaron más de 90 solicitudes fraudulentas para obtener recursos de distintos programas federales creados para aliviar las consecuencias económicas de la pandemia.

Los fiscales aseguran que las peticiones contenían información falsa sobre la cantidad de empleados, gastos de nómina e ingresos comerciales para acceder a beneficios del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés), los Préstamos por Daños Económicos por Desastres (EIDL, por sus siglas en inglés), el Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF, por sus siglas en inglés) y la Subvención para Operadores de Locales Cerrados (SVOG, por sus siglas en inglés).

Como resultado de la maniobra, el grupo habría obtenido más de $32 millones en recursos federales. De esa cifra, aproximadamente $29.1 millones correspondieron al PPP, $1.2 millones al RRF y $3.8 millones al SVOG.

Una vez desembolsado el dinero, los implicados presuntamente realizaron transferencias entre empresas bajo su control, retiraron grandes cantidades de efectivo y utilizaron cheques firmados en blanco para ocultar el origen de los fondos y dificultar el rastreo de las operaciones financieras.

FBI MIAMI CASE UPDATE: FBI Special Agents return with Most Wanted Fraudster Elaine Angene Escoe from Jamaica. This is another example, in a series of examples, of the FBI’s resolve to bring financial fraudsters to justice. Elaine Angene Escoe was wanted for her alleged… pic.twitter.com/by2a9sYAKz — FBI Miami (@FBIMiamiFL) July 25, 2026

Escoe era la última persona que permanecía prófuga dentro de esta causa penal. En 2025, un jurado federal declaró culpables a Alfred Davis, Cher Davis y Latoya Clark, mientras que James McGhow y Gino Jourdan se habían declarado culpables previamente.

Como parte de las sentencias, Alfred Davis fue condenado a 235 meses de prisión; Cher Davis, a 87; Latoya Clark, a 70; Gino Jourdan, a 46 ; y James McGhow, a 42.

La captura fue resultado de un operativo conjunto encabezado por el FBI, con la participación de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS, por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en Kingston, la Jamaica Constabulary Force y el Jamaica Fugitive Apprehension Team.