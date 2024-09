Un talento nato para la fotografía: Carolina Plaz captura la vida a través del lente

La artista residente en Miami reveló que desde niña veía el mundo de una manera especial a través de un lente. La cámara de su padre, una Pentax, le acercó a ese proceso casi de alquimia que es ver cómo se revela la imagen de un rollo fotográfico.

“Siempre era yo la que hacía las fotos en el colegio. Me acuerdo que llevaba la cámara y me ponía a hacer fotos de mis compañeros. Muchas de las fotos que hoy en día nos mandamos en los grupos de amigos de WhatsApp, son fotos reveladas, y la gran mayoría las tomé yo”, apuntó.

Tras realizar estudios de diseño gráfico en la escuela Prodiseño, vino a Estados Unidos a estudiar inglés en Boston, y tras su regreso a Venezuela un cuarto oscuro le hizo encontrar su verdadera pasión. Al lado de la cantina o comedor de la escuela de diseño había un cuarto oscuro para revelar fotos. “Siempre pasaba por el frente y me llamaba la atención. Así fue como me cambié de carrera”, constató Plaz, que gracias a las clases de diseño ya tenía conocimientos de composición, psicología del color y uso de Photoshop.

Así encontró su vocación, y su maestría con el lente le hizo ganarse el respeto en el ámbito profesional de la fotografía. Entre los reconocimientos que ha obtenido en su carrera se incluyen los otorgados por Baby Photo Awards, Rise International Photography Awards, Tokyo International Photo Awards, New York Photography Awards, Budapest Foto Awards, Fine Art Photography Awards, y WPE International Photography Awards.

Fotografiar la vida

Como resaltó Plaz, si bien en Estados Unidos muchos de los fotógrafos se especializan en áreas, como alimentos y eventos, “en Venezuela somos más integrales”. La artista trabajó por varios años en una agencia publicitaria, entrenamiento todoterreno que le hizo ganar experiencia en fotografía de alimentos, de modelos, y de productos. Sus destrezas abarcan también la fotografía de bodas y eventos, los retratos (creativos y de corte corporativo), fotos de deportes (sobre todo el golf), así como las sesiones de maternidad.

“Cuando salgo a trabajar por mi cuenta me metí mucho con la parte de embarazadas, niños y eventos infantiles. Hice muchas comuniones, bautizos, fiestas infantiles. Mi fuerte durante muchos años fueron las embarazadas”, planteó. De hecho, su talento en este sector le hizo ganar popularidad en Venezuela, pues era reconocida como “la fotógrafa de las embarazadas”. Fruto de su especialización, comenzó a dictar un curso en fotografía de embarazadas en AVECOFA (Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines).

"Me gusta mucho trabajar con personas", afirmó, "y eso me ha ido llevando a otras ramas del retrato, porque aún cuando hagas fotos deportivas, estás retratando a alguien. Incluso cuando trabajas con mascotas: retratar a un perro es retratar a algo que tiene alma y personalidad".

En efecto, el portafolio de Plaz es un reflejo de lo que dijo la famosa fotógrafa Annie Leibovitz: "algo que ves en mis fotos es que no tuve miedo de enamorarme de estas personas".

Sobre los aspectos más importantes a considerar a la hora de fotografiar a embarazadas y recién nacidos, dijo que “lo primero es empatía”. Recordó que “las embarazadas están en un momento en el que quizás están cansadas, porque el cuerpo cambia; tienen una alegría inmensa por dentro, pero el cansancio físico contrarresta esa felicidad”. En ese sentido, afirmó: “Uno funge como psicólogo, porque ellas no se sienten en su mejor momento, y uno tiene que hacerlas sentir que están creando vida, que están bellísimas en su condición de embarazadas, y que eso es algo maravilloso”.

“Si haces sentir a esa persona cómoda frente a cámara, es lo que van a reflejar frente al lente”, añadió. Las imperfecciones del cuerpo humano, como estrías, por ejemplo, se pueden arreglar con un clic, pero “tu cara, la expresión, cómo te sientes, todo eso sí es importantísimo que salga, que se vea a esa embarazada bella, y ahí tienes la foto ganada”.

A las embarazadas que buscan una sesión de fotos, aconsejó tomarse las fotos entre el sexto y el séptimo mes de embarazo. Y en el caso de los recién nacidos, “el mejor momento es entre el sexto y el décimo día de nacido”. Además, señaló que “lo ideal es trabajar en casa, para no tener que mover mucho a la mamá y al bebé”.

Plaz citó una de las anécdotas que no olvida: “A una mujer le había costado muchísimo salir embarazada y además había tenido cáncer. Tenía una cicatriz muy grande en la barriga. Ella no se quería hacer las fotos por esa cicatriz. Le dije ‘tú te ocupas de sonreír y olvídate, que eso está ahí’. La cicatriz se editó, se quitó, y las fotos quedaron espectaculares. Ella estaba muy feliz”.

“Con los bebés pasa de todo”, sumó. “Me han hecho pipí, me han llenado de leche, todo lo que te puedas imaginar ha pasado, porque no lo puedes controlar”, dijo entre risas. “En las sesiones con bebés recién nacidos sabes a qué hora entras a la sesión, pero no sabes a qué hora sales”, subrayó. Según detalló, el bebé puede necesitar que lo limpien, comer, y en esos casos lo esencial es transmitir calma a la madre y al recién nacido, para que la sesión fluya.

Consejos profesionales

“Me gusta enseñar, me gusta compartir información desde la experiencia, de lo que me ha tocado vivir”, aseguró la fotógrafa. Teniendo en cuenta que muchos influencers y creadores de contenido en las redes necesitan pulir sus conocimientos sobre fotografía, sobre todo en medios tan visuales como Instagram, Carolina Plaz ha comenzado a enseñar lo que sabe, de modo que fotógrafos en ciernes y emprendedores se puedan beneficiar de sus consejos profesionales.

Para eso ha creado el programa de entrenamiento "Click Pro: Captura con Estrategia", pensado para que, por ejemplo, los emprendedores que desean mostrar sus productos lo hagan de una manera atractiva y poderosa.

Sus mentorías fotográficas no solo constan de una formación en técnicas y consejos para tomar imágenes de calidad, sino que prevén un acompañamiento personalizado para que esos emprendedores mantengan un alto nivel visual en sus perfiles y pongan en práctica lo que han aprendido.

“La mejor plataforma para vender, en este momento, es Instagram. ¿Cómo vendo, cómo lo enseño? Principalmente con fotos. Pero no pueden ser fotos mal hechas. Una persona que haga postres quizás me pueda contratar para hacer algo en específico, como fotografiar los postres del menú. Pero esa persona entrega postres a diario, y no puede tener a Carolina en su casa 24 horas. Entonces me gusta enseñarles, si van a trabajar en su casa, en qué parte entra la mejor luz, por dónde, dónde vas a poner el producto, desde qué ángulo vas a tomarle la foto”.

Embed - Carolina Plaz on Instagram: "¿Y si pintamos con luz? Desde hace algún tiempo estoy haciendo fotos de golf , pero lo que realmente busco es retratar de una manera distinta y creativa el deporte. Y tú, ¿Te atreverías a realizarte una sesión fotográfica llena de luz? Comenta si te gustaron las fotos #carolinaplazphotography #Photo #photography #photooftheday #photo #foto #fotografia #momento #familia #retrato #photographers #photographers #NavaPlaz #Camera #canonphotography #Sport #Golf #FullWedge" View this post on Instagram A post shared by Carolina Plaz (@carolinaplazphotography)

Y todo eso con un móvil, pues como aseguró, “lo que necesitas es conocer lo que tienes. No hay que tener el súper foco o una buena cámara. Hay un dicho muy famoso: ‘no es la flecha, es el indio’. Puedes tener la cámara más cara, y si no la sabes usar, no vas a hacer buenas fotos. La cámara per se no hace buenas fotos, pero el ojo, el encuadre, la iluminación, es del fotógrafo”.

Sobre la composición, recalcó que “si trabajas en estudio, que básicamente es un fondo blanco, o negro, compones con el elemento que está delante, la persona, el producto. Si estás en exteriores es distinto, porque todo lo que tienes alrededor forma parte de la imagen. Si estamos en un parque, ahí tienes que considerar que tienes un sujeto delante pero que atrás están pasando mil cosas, y todo eso tienes que ver dónde lo quieres poner, si quieres que el fondo tenga un protagonismo o que esté muy difuminado”.

“Me gusta muchísimo lo que los fotógrafos llamamos flare o bokeh, que es cuando la luz entra directo al lente y se crea como un velo. Me parece que le da un toque romántico a la foto. Y me gusta trabajar mucho con el desenfoque del fondo. En los iPhone lo puedes hacer con la función Portrait; en fotografía es profundidad de campo, sobre todo cuando trabajas con retrato”, declaró Plaz.

Entre sus referentes en la fotografía, citó a Anne Guedes, Sue Bryce, David LaChapelle, Marcel Boldú, y Domingo Cabrera.

Plaz compartió uno de sus tips para quienes buscan dedicarse a la fotografía: “Tú como fotógrafo puedes tener un estilo, algo que te guste, pero tú trabajas para el cliente, y tienes que complacer a esa persona, no al revés”.

“Gran parte del éxito de un fotógrafo es pensar que lo sabes todo”, acotó Plaz, que recientemente ha hecho especializaciones en fotografía de alimentos. “Uno tiene que mantenerse en constante aprendizaje, ver a los fotógrafos como colegas, y no como competencia. Cada quien tiene una visión distinta y de todos aprendemos”.

Puede conocer más sobre la fotógrafa en su perfil de Instagram y en su página web.