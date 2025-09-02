Un tiburón hiere gravemente a un niño de 8 años en los Cayos de Florida

Florida es el epicentro de los ataques de tiburón, según un informe

MIAMI.- Un niño de ocho años fue trasladado en avión de emergencia al Hospital Jackson Memorial de Miami después de sufrir graves heridas por la mordida de un tiburón, mientras pescaba submarino junto a su padre y hermano en los Cayos de Florida.

El ataque ocurrió el lunes, 1 de septiembre, alrededor de las 3:30 PM en Horseshoe Reef , a unas cuatro millas de Key Largo, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe (MCSO). El tiburón mordió al menor por encima de la rodilla, provocándole una fuerte hemorragia.

El padre de la víctima pidió ayuda a un barco de buceo cercano de la empresa Horizon Divers. La tripulación respondió de inmediato, aplicando dos torniquetes para detener el sangrado y guiando a la familia de regreso a Garden Cove Marina, según reseñó The New York Post.

El niño en estado crítico

De acuerdo con la transmisión de audio del despacho de emergencias de MCSO, el niño sufrió una “cantidad significativa de pérdida de sangre” y llegó al puerto deportivo en condición crítica. “El paciente está pálido”, se escucha decir a un operador en la grabación difundida por el escáner policial Broadcastify.

Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al Centro de Trauma Ryder, donde fue operado de urgencia. El sheriff Rick Ramsay dijo que la condición del menor sigue siendo grave, aunque no se han revelado más detalles sobre su evolución.

La Guardia Costera de Estados Unidos y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida fueron notificadas del incidente.

Florida, epicentro de los ataques de tiburón

El caso se suma a las alarmas sobre la alta incidencia de ataques de tiburones en Florida. Un estudio de la empresa de pronósticos Tideschart, que analizó registros desde 1642 hasta 2024, reveló que nueve de las diez playas con más ataques en Estados Unidos se encuentran en ese estado.

Encabeza la lista New Smyrna Beach, con 277 ataques registrados, lo que le ha valido la reputación de “capital mundial de las mordeduras de tiburón”.

“Muchas personas desconocen el peligro que existe en algunas playas de Florida”, advirtió Ryan Blundell, fundador de Tideschart. Aunque aclaró que estas estadísticas no deberían disuadir a los visitantes, sí subrayó la importancia de mantenerse informado sobre las condiciones marinas y seguir las normas de seguridad.

“Comprender los patrones y comportamientos de los tiburones puede ayudar a los bañistas a tomar decisiones más seguras sobre dónde y cuándo entrar al agua”, añadió Blundell.

Las playas con más ataques de tiburones en EEUU (1642–2024) son:

New Smyrna Beach, Florida – 277 Daytona Beach, Florida – 67 Cocoa Beach, Florida – 39 Myrtle Beach, Carolina del Sur – 36 Palm Beach, Florida – 35 Indialantic Boardwalk, Florida – 30 Fort Pierce Inlet, Florida – 24 Jupiter Beach Park, Florida – 23 Riviera Beach, Florida – 21 Cabo Cañaveral, Florida – 19 / Isle of Palms, Carolina del Sur – 19

FUENTE: Con información de The New York Post