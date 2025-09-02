Trump se ríe de rumores sobre su salud en "noticias falsas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , desestimó los rumores que durante días han circulado en redes sociales sobre su salud como "noticias falsas", durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el martes.

"No vi eso", dijo el republicano de 79 años cuando un periodista le habló sobre la especulación generalizada en las redes sociales, incluyendo X, de que estaba con problemas de salud, con algunos usuarios incluso sugiriendo que había muerto, después de varios días en los que no apareció ante los medios. "Esas son noticias falsas", agregó.

El mandatario ha reiterado en entrevistas que "algunos me quieren muerto". "Los lunáticos de la izquierda están muy frustrados con los éxitos de mi administración", comentó.

Las declaraciones del martes en la Oficina Oval marcaron la primera aparición de Trump en una semana, lo que desató rumores sobre su salud que lanzan enseguida los medios de prensa de izquierda en medio de su ausencia de la vida pública.

El presidente Trump anunció que el Comando Espacial se trasladará a Alabama, después de que el expresidente Biden detuviera los esfuerzos para trasladarlo desde Colorado.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes y el Senado regresan a Washington tras un receso de un mes en agosto y compiten contrarreloj a medida que se acerca la fecha límite del cierre del gobierno.

Los líderes republicanos abandonaron el Capitolio a principios de este verano con un gran éxito tras la aprobación del histórico proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente Trump. Pero ahora la cámara baja debe trabajar para evitar un cierre gubernamental cuando se agoten los fondos federales el 30 de septiembre.

FUENTE: Con información de AFP.