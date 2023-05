Un 'veterano' que se consolida como líder y empresario

Después de servir en la Marina Naval por más de ocho años, me convertí en ingeniero civil al servicio del Comando de Operaciones Especiales en Tampa, Florida. Había obtenido mi licenciatura en Estudios de Computación en la Marina Naval, y poco después de dejar la Marina y comencé a trabajar en el Comando de Operaciones Especiales, comencé mi Maestría en Ciencias en Sistemas de Información. Una vez que completé mi primera maestría, comencé inmediatamente mi segunda maestría en Administración de Empresas, al mismo tiempo que seguía desarrollando mi carrera como ingeniero de radiofrecuencia y redes, brindando apoyo al Departamento de Defensa a través de diversas empresas comerciales.

En 2011, decidí fundar mi propia empresa y, en 2015, solicité el programa de Doctorado en Educación en la Universidad George Washington. Una vez que fui aceptado y comencé el programa, seguí haciendo crecer mi empresa hasta convertirla en una pequeña empresa que generaba 18 millones de dólares al año, y posteriormente la vendí en 2022, el mismo año en que defendí mi disertación doctoral y me gradué del programa. El programa de doctorado me brindó perspectivas adicionales a medida que hacía crecer mi empresa y me convertí en un experto en ciencias organizacionales y en la forma en que las personas y las empresas aprenden. Pasé de ser un mero practicante, centrado en resolver síntomas, a ser un experto organizacional con capacidad para diagnosticar las causas raíz. El programa de doctorado tuvo un impacto formativo en mí, ya que cambió la forma en que comprendía y me relacionaba con el mundo que me rodea. En última instancia, (la carrera) me convirtió en un líder, colega y compañero mejor para todas las personas increíbles con las que tengo la oportunidad de trabajar todos los días.

- ¿Cómo se vincula su experiencia previa, incluida su labor en la empresa Allegient Defense, a las nuevas perspectivas que se abren para usted a partir de ahora como Dr. en Pedagogía?

Como mencioné anteriormente, el programa en sí mismo, que tuvo una duración de 4 años (curso académico) y luego otros 4 años adicionales de investigación en apoyo a mi disertación, tuvo un impacto formativo en mí. Durante este tiempo, aprendí cómo operacionalizar teorías relacionadas con el aprendizaje, el liderazgo y el cambio organizacional en la práctica, con mi propia empresa. Esto me permitió alejarme de enfocarme en los síntomas de los problemas y descubrir las causas raíz, diagnosticarlas e implementar acciones correctivas. Es casi como si ahora tuviera el manual de instrucciones para la vida. Una oportunidad increíble.

- ¿Este doctorado podría impactar el trabajo de la organización y su crecimiento de cara a lograr una mayor efectividad en la asistencia a terceros en la comunicación institucional y la expansión de mercados?

El doctorado no fue un evento puntual, sino más bien un viaje. Durante este viaje de más de doce años, transformé una operación unipersonal desde mi sótano en un negocio completamente viable con más de 100 millones de dólares en pedidos pendientes y aproximadamente 18 millones de dólares en ingresos anuales con más de 120 empleados y consultores.

Fui capaz de definir una cultura, lograr que mis compañeros de equipo se alinearan con esa cultura y ayudarme a mantenerla a lo largo del tiempo. Estamos aquí hoy en parte debido a la forma en que pude operacionalizar el conocimiento que adquirí a lo largo del camino, no solo a partir de la práctica de dirigir un negocio, sino también del conocimiento obtenido durante el viaje académico, que duró 8 años.

- ¿Qué impacto ha tenido su empresa en el mercado tecnológico y en qué medida han contribuido sus servicios al fortalecimiento de la seguridad informática tanto para el sector privado como para el público?

Somos una empresa líder en ciencia y tecnología para el Departamento de Defensa, principalmente, y para otros departamentos y agencias del gobierno federal. Brindamos servicios a nuestros clientes gubernamentales que abarcan desde apoyo financiero hasta apoyo programático y de ingeniería en diversas disciplinas, que incluyen seguridad cibernética, tecnología de la información y desarrollo de sistemas de armas. No solo hemos fortalecido la seguridad cibernética de las agencias gubernamentales, sino que a través de nuestro trabajo, hemos contribuido a fortalecer la posición de nuestro país en términos militares y de los combatientes a los que apoyamos en última instancia.