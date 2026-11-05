jueves 5  de  noviembre 2026
CUBA PRESENTE

Una bandera cubana lleva el grito de "Patria y Vida" al salar de Uyuni

Carlos Manuel Legra, un bayamés residente en Miami, celebró sus 45 años en Bolivia con un gesto dedicado a la libertad de su país. DIARIO LAS AMÉRICAS obtuvo en exclusiva el video del momento

Carlos Manuel Legra sostiene una bandera cubana con los mensajes “Patria y Vida” y “Cuba Libre” en el salar de Uyuni, Bolivia.

Carlos Manuel Legra sostiene una bandera cubana con los mensajes “Patria y Vida” y “Cuba Libre” en el salar de Uyuni, Bolivia.

TOMADA DE FACEBOOK CARLOS MANUEL LEGRA
El bayamés residente en Miami coloca la enseña en el Parque de las Banderas durante el viaje con el que celebró sus 45 años.

El bayamés residente en Miami coloca la enseña en el Parque de las Banderas durante el viaje con el que celebró sus 45 años.

TOMADA DE FACEBOOK CARLOS MANUEL LEGRA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- En la inmensidad blanca del salar de Uyuni, Carlos Manuel Legra colocó una bandera cubana con la frase “Patria y Vida”. El bayamés, residente en Miami, llevó hasta Bolivia un reclamo de libertad para su país durante un viaje para celebrar su cumpleaños 45.

El video del momento fue obtenido en exclusiva por este periodista para DIARIO LAS AMÉRICAS. En sus redes sociales, Legra explicó la emoción de ver ondear la enseña en el Parque de las Banderas y el significado que tuvo para él dedicar parte de aquella celebración a su tierra natal.

Lee además
Personas caminan por una calle el 25 de octubre de 2026, en La Habana, Cuba.
De crisis en crisis

Díaz-Canel admite la grave crisis de agua en Cuba y apunta a "fallas estructurales y energéticas"
Yoani Sánchez, periodista independiente.
DICTADURA

Detenida en Cuba la periodista independiente Yoani Sánchez

“Dios me concedió el privilegio y la inmensa emoción de colocar nuestra bandera cubana en el Parque de las Banderas, aquí en Bolivia, y verla comenzar a ondear libremente”, escribió.

En su relato, la imagen quedó asociada a una oración, a la gratitud por lo vivido y a la esperanza de un cambio para los cubanos. Desde aquel paraje del altiplano, quiso expresar un deseo que lo acompaña más allá de sus viajes: ver a Cuba libre.

La inscripción remite a la canción “Patria y Vida”, cuyo título se convirtió en una de las consignas de las protestas del 11 de julio de 2021. Durante aquellas manifestaciones, miles de personas salieron a las calles para reclamar libertades y expresar su inconformidad con las condiciones de vida en la isla.

Legra llevó ese mensaje hasta el salar más grande del mundo. Uyuni ocupa aproximadamente 10.582 kilómetros cuadrados y debe su extensa superficie blanca a la evaporación de antiguos lagos. Sobre ese paisaje de sal, los colores de la insignia cubana acompañaron una celebración personal con un llamado por el futuro de su país.

El bayamés residente en Miami coloca la enseña en el Parque de las Banderas durante el viaje con el que celebró sus 45 años.

El bayamés residente en Miami coloca la enseña en el Parque de las Banderas durante el viaje con el que celebró sus 45 años.

El recorrido tuvo también una historia de amistad. Lo acompañó Zabdiel Francisco Castillo Peña, igualmente natural de Bayamo, en la provincia de Granma. Ambos estudiaron Medicina en Cuba y se reencontraron después de 20 años en Santa Cruz de la Sierra, donde reside. El viaje les permitió compartir nuevas experiencias dos décadas después de sus años de estudiantes.

La fe ocupa un lugar importante en el mensaje de cumpleaños de Legra. Agradeció a Dios por las oportunidades recibidas y a su familia por comprender sus sueños y sus ganas de descubrir el mundo. También dedicó palabras de cariño a los amigos cercanos, a quienes viven lejos y a los que mantienen el contacto mediante las redes sociales.

“Hoy no solamente cumplo 45 años; celebro la vida, las oportunidades, las batallas superadas, los sueños cumplidos y todos aquellos que todavía me quedan por conquistar”, expresó.

Entre sus planes permanece seguir viajando mientras tenga salud y vida. Bolivia pasó a formar parte de esos recuerdos por sus paisajes, por la compañía de su antiguo compañero y por un instante que describió como un regalo para su corazón.

Al hablar de la enseña, extendió su deseo de cumpleaños a otros compatriotas: “Que cada movimiento de esa bandera con el viento sea un grito de esperanza por todos los cubanos que soñamos con ver algún día nuestra patria verdaderamente libre”.

En Uyuni, ese deseo encontró un lugar donde ondear.

Temas
Te puede interesar

EEUU amplía sanciones contra Cuba y alcanza a empresas en China y Panamá

Régimen de Cuba libera a la periodista Camila Acosta, luego varias horas de su secuestro

Rosa María Payá presenta una hoja de ruta para poner fin a la dictadura cubana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.
EEUU

Secretario de Seguridad Nacional anuncia que las deportaciones de migrantes continuarán

El gobernador Ron DeSantis habla con algunos residentes de Florida.
BUENA NOTICIA

DeSantis anuncia sesión especial para aplicar la Enmienda 3 antes de enero

Los candidatos al Congreso por el Distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar y el demócrata Eliott Rodríguez, podrían ir a recuento. 
LA BATALLA CONTINÚA

Salazar y Rodríguez quedan a las puertas de un recuento automático en Florida: esta es la diferencia entre ambos

El presidente de Paraguay, Santiago Peña.
Elecciones

Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank

Símbolos de los partidos demócrata y republicano. 
Política

Vance, Rubio y DeSantis, entre los nombres que se perfilan para suceder a Trump en 2028

Te puede interesar

Los candidatos al Congreso por el Distrito 27 de Florida, María Elvira Salazar y el demócrata Eliott Rodríguez, podrían ir a recuento. 
LA BATALLA CONTINÚA

Salazar y Rodríguez quedan a las puertas de un recuento automático en Florida: esta es la diferencia entre ambos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El Departamento del Tesoro de EEUU amplió las sanciones relacionadas con Cuba contra personas del entorno de GAESA, compañías tecnológicas y navieras y embarcaciones. 
PRESIÓN ECONÓMICA

EEUU amplía sanciones contra Cuba y alcanza a empresas en China y Panamá

El presidente de Paraguay, Santiago Peña.
Elecciones

Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank

Yoani Sánchez, periodista independiente.
DICTADURA

Detenida en Cuba la periodista independiente Yoani Sánchez

Maureen Porras y Fernanda Gomes.
ELECCIONES 2026

Doral: solo 16 votos separan a dos candidatas y mantienen en vilo un escaño del Concejo