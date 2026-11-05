Una bandera cubana lleva el grito de "Patria y Vida" al salar de Uyuni

El bayamés residente en Miami coloca la enseña en el Parque de las Banderas durante el viaje con el que celebró sus 45 años.

Carlos Manuel Legra sostiene una bandera cubana con los mensajes “Patria y Vida” y “Cuba Libre” en el salar de Uyuni, Bolivia.

MIAMI.- En la inmensidad blanca del salar de Uyuni, Carlos Manuel Legra colocó una bandera cubana con la frase “Patria y Vida”. El bayamés, residente en Miami, llevó hasta Bolivia un reclamo de libertad para su país durante un viaje para celebrar su cumpleaños 45.

El video del momento fue obtenido en exclusiva por este periodista para DIARIO LAS AMÉRICAS. En sus redes sociales, Legra explicó la emoción de ver ondear la enseña en el Parque de las Banderas y el significado que tuvo para él dedicar parte de aquella celebración a su tierra natal.

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“Dios me concedió el privilegio y la inmensa emoción de colocar nuestra bandera cubana en el Parque de las Banderas, aquí en Bolivia, y verla comenzar a ondear libremente”, escribió.

En su relato, la imagen quedó asociada a una oración, a la gratitud por lo vivido y a la esperanza de un cambio para los cubanos. Desde aquel paraje del altiplano, quiso expresar un deseo que lo acompaña más allá de sus viajes: ver a Cuba libre.

La inscripción remite a la canción “Patria y Vida”, cuyo título se convirtió en una de las consignas de las protestas del 11 de julio de 2021. Durante aquellas manifestaciones, miles de personas salieron a las calles para reclamar libertades y expresar su inconformidad con las condiciones de vida en la isla.

Legra llevó ese mensaje hasta el salar más grande del mundo. Uyuni ocupa aproximadamente 10.582 kilómetros cuadrados y debe su extensa superficie blanca a la evaporación de antiguos lagos. Sobre ese paisaje de sal, los colores de la insignia cubana acompañaron una celebración personal con un llamado por el futuro de su país.

El bayamés residente en Miami coloca la enseña en el Parque de las Banderas durante el viaje con el que celebró sus 45 años. TOMADA DE FACEBOOK CARLOS MANUEL LEGRA

El recorrido tuvo también una historia de amistad. Lo acompañó Zabdiel Francisco Castillo Peña, igualmente natural de Bayamo, en la provincia de Granma. Ambos estudiaron Medicina en Cuba y se reencontraron después de 20 años en Santa Cruz de la Sierra, donde reside. El viaje les permitió compartir nuevas experiencias dos décadas después de sus años de estudiantes.

La fe ocupa un lugar importante en el mensaje de cumpleaños de Legra. Agradeció a Dios por las oportunidades recibidas y a su familia por comprender sus sueños y sus ganas de descubrir el mundo. También dedicó palabras de cariño a los amigos cercanos, a quienes viven lejos y a los que mantienen el contacto mediante las redes sociales.

“Hoy no solamente cumplo 45 años; celebro la vida, las oportunidades, las batallas superadas, los sueños cumplidos y todos aquellos que todavía me quedan por conquistar”, expresó.

Entre sus planes permanece seguir viajando mientras tenga salud y vida. Bolivia pasó a formar parte de esos recuerdos por sus paisajes, por la compañía de su antiguo compañero y por un instante que describió como un regalo para su corazón.

Al hablar de la enseña, extendió su deseo de cumpleaños a otros compatriotas: “Que cada movimiento de esa bandera con el viento sea un grito de esperanza por todos los cubanos que soñamos con ver algún día nuestra patria verdaderamente libre”.

En Uyuni, ese deseo encontró un lugar donde ondear.