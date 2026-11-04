Régimen de Cuba libera a la periodista Camila Acosta, luego varias horas de su secuestro

MIAMI.- La periodista Camila Acosta fue puesta en libertad por el régimen de Cuba luego ser detenida y esposada por la Seguridad del Estado por grabar un video que mostró el acoso por un agente del régimen cuando salía con su mascota de su casa en La Habana, lo cual configuró un secuestro y violación de sus derechos .

La información, conocida este miércoles, fue suministrada por la corresponsal de medios internacionales a su regreso a casa, luego de pasar varias horas de la noche en un calabozo del régimen.

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La detención arbitraria ocurrió en plena vía pública del municipio Plaza de la Revolución este martes 3 de noviembre, cuando Acosta se dirigía con su mascota al veterinario, según la denuncia de su esposo Ángel Santiesteban, escritor y expreso político del régimen.

Durante toda la noche no hubo información sobre su paradero.

Periodista y acosos de La Habana

Acosta, también corresponsal de un diario español, relató en un audio difundido por medios que su arresto tuvo que ver con el video grabado el 28 de octubre pasado y que fue publicado por Cubanet. No solo le quitaron el teléfono sino que además lo rociaron con un líquido viscoso que lo destruyó.

Según la versión de su esposo, el agente de la Seguridad del Estado la esperaba. “Se la llevaron esposada y la metieron violentamente a la patrulla”, comunicó el escritor, informó un vecino que pudo quedarse con la gata que la periodista llevaba al veterinario.

El hecho ocurre no solo un día después del arresto violento del colega de Cubanet Adelth Bonne Gamboa, liberado horas después sin sus equipos de trabajo que fueron confiscados

La periodista también fue detenida en 2021 por el régimen tras señalarla de instigar protestas ciudadanas contra la represión, la crisis eléctrica y económica que ella documentó en el ejercicio de su labor de informar y por ello intentaron un proceso por “desacato” y “desorden público, según el reporte.

FUENTE: Con información de Cubanet.org; ABC.es, DLA