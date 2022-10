Fox News Digital reveló que Demings vive en Phillips Landing, una exclusiva comunidad cerrada vigilada las 24 horas con muros que separan el vecindario de los demás. La comunidad también es próspera, con listados de propiedades de más de $1.2 millones.

Según RealtyinOrlando.com, la comunidad está dividida en tres barrios diferentes con lujosas mansiones para cada uno.

"Los bienes raíces de Phillips Landing se dividen en tres hermosos vecindarios: Bay Harbor, Heritage Bay y Estates at Phillips Landing" y "Cada subdivisión ofrece a los residentes sus propias ofertas únicas".

"Heritage Bay cuenta con casas de 2,000 a 4,000 pies cuadrados construidas por Park Square. Los residentes aquí disfrutan de acceso a canchas de tenis, un área de juegos para niños y una cancha de baloncesto", continúa. "Bay Harbor está ubicado en Lake Serene. Las casas en venta en Phillips Landing pueden tener un promedio de 2,400 a 5,000 pies cuadrados y cuentan con muchas propiedades frente al lago".

"The Estates of Phillips Landing ofrece algunas de las mejores casas frente al lago en Florida Central", dice el sitio web. "Las casas en venta pueden variar desde 4,200 a más de 8,000 pies cuadrados, estas casas construidas a la medida tienen vistas al lago y al estanque, así como garajes para 3 o más autos, techos de tejas, entradas de adoquines, piscinas, spas y muchas otras características únicas". No está claro en cuál de los vecindarios vive Demings. Sin embargo, la comunidad cerrada en la que vive Demings, que se opone a las leyes de identificación de votantes y copatrocinó el proyecto de ley de reforma electoral de los demócratas, requiere que los visitantes muestren su identificación para ingresar. News Digital sobre sus posturas políticas yuxtapuestas a su vida en una comunidad cerrada con un muro que requiere una identificación para ingresar, la campaña de Demings no respondió.

Demings se encuentra en una carrera polémica contra el actual senador de Florida Marco Rubio, que busca la reelección.

Rubio actualmente mantiene ventaja sobre la radical Demings en las encuestas, en un año electoral que se espera favorezca a los republicanos.

Demings es reconocida por alinearse incondicionalmente con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California.

Florida también se está volviendo cada vez más roja con cada elección, y es probable que la tendencia continúe hasta las elecciones intermedias de noviembre.