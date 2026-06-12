Fuga tras parada de tráfico concluye con arresto en Miami-Dade

MIAMI.- Una persecución que se extendió por varios sectores de Miami-Dade concluyó la noche del jueves con la detención de un hombre que, según las autoridades, intentó evadir una intervención de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

El incidente comenzó en la carretera estatal 826, conocida como Palmetto Expressway, cuando agentes observaron una camioneta SUV plateada en las inmediaciones de la calle 36 al noroeste y procedieron a realizar una parada de tráfico.

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De acuerdo con la FHP, el automovilista detuvo brevemente la marcha, pero poco después aceleró y abandonó el lugar, lo que dio inicio a un seguimiento por varias vías del condado.

Durante el operativo, los agentes intentaron utilizar una maniobra PIT para inmovilizar el vehículo. Sin embargo, perdieron contacto visual con la SUV cerca de la calle 1 y la avenida 44 al suroeste.

Mientras continuaba la búsqueda, oficiales de la Policía de Miami (MPD) localizaron al sospechoso cuando presuntamente trataba de escapar a pie y lograron ponerlo bajo custodia sin que se reportaran personas lesionadas.

Poco después, las uniformados hallaron la camioneta abandonada en un complejo residencial cercano al área donde terminó la movilización policial.

Hasta el momento, la FHP no ha revelado la identidad del detenido ni ha precisado los cargos que podrían derivarse de este caso, mientras la investigación permanece abierta.