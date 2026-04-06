Vehículo se estrella contra negocio en Oakland Park y deja daños estructurales

Cámaras de vigilancia muestran el momento en que una camioneta impacta la estructura del negocio Oriental Rug Care.

MIAMI. - Un vehículo tipo camioneta se estrelló contra un establecimiento comercial en la ciudad de Oakland Park, en el condado de Broward , en un hecho ocurrido la mañana del domingo que dejó daños materiales de consideración, informaron autoridades.

El incidente se registró en las inmediaciones de la intersección de la calle 12 Terrace y Oakland Park Boulevard, según reportes oficiales.

Imágenes de cámaras de vigilancia muestran el momento en que la camioneta impacta la estructura del negocio Oriental Rug Care, un establecimiento con décadas de operación en la zona. El choque destruyó parte de la entrada y provocó la dispersión de escombros hacia el exterior.

De acuerdo con lo observado en los videos, el vehículo terminó incrustado en el interior del local. El impacto alcanzó una zona utilizada como área de descanso, donde varios objetos resultaron desplazados, incluido un refrigerador.

Las grabaciones también evidencian la presencia de al menos dos personas en el carro involucrado. Tras la colisión, uno de los ocupantes salió por el lado del pasajero y asistió a otra persona a salir por la misma puerta.

Al lugar acudieron unidades de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) y de Oakland Park Fire Rescue (OPFR), que respondieron a la emergencia y aseguraron el área.

Los funcionarios públicos no han informado hasta el momento la causa del accidente ni la condición de las personas que viajaban en el auto.

El negocio afectado presenta daños significativos en su estructura, incluyendo la destrucción de accesos principales, lo que podría comprometer su operatividad en el corto plazo.

El caso continúa bajo investigación.