Hombre de 82 años enfrenta cargos por presunta venta de crack en La Pequeña Habana

MIAMI. – Un hombre de 82 años fue arrestado en La Pequeña Habana tras ser señalado por las autoridades como presunto responsable de una venta de crack observada por agentes que realizaban labores de vigilancia en el vecindario, informó la Policía de Miami (MPD).

El detenido fue identificado como Tomás Casanova, quien enfrenta cargos relacionados con la venta y posesión de sustancias controladas, incluida una acusación por presuntamente distribuir crack a menos de 1,000 pies de una iglesia o establecimiento comercial.

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De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:55 p.m. del martes en las inmediaciones de un consultorio médico ubicado en el bloque 434 de la avenida 12 del suroeste, donde un oficial observaba maniobras considerados sospechosas.

La investigación sostiene que un hombre llegó al lugar en bicicleta y mantuvo un breve intercambio con varias personas que se encontraban reunidas en el área. Instantes después, se produjo una secuencia de movimientos que, según el informe, culminó con la entrega de dinero entre varios individuos y la posterior distribución de dos dosis de crack.

Los documentos del caso indican que el efectivo terminó en manos de Casanova, quien presuntamente extrajo la droga desde un envoltorio de papel que guardaba en uno de los bolsillos de sus pantalones cortos antes de entregarla a otros dos hombres.

Tras presenciar la supuesta operación, los agentes intervinieron y procedieron con la detención del sospechoso.

Durante el registro realizado después del arresto, los oficiales localizaron una servilleta blanca que contenía 11 piedras blancas identificadas como crack, además de 50 dólares en efectivo, según la versión recogida en el expediente policial.

Las funcionarios presentaron cargos por venta de crack, posesión de la sustancia y otras violaciones relacionadas con narcóticos.

Registros judiciales consultados por los investigadores muestran además que Casanova había enfrentado problemas legales similares en el pasado. En 2014 fue arrestado en Miami-Dade por acusaciones vinculadas a la venta o posesión con intención de distribuir cocaína y oxicodona.

El octogenario fue trasladado al sistema correccional del condado, donde deberá comparecer ante la justicia para responder por los cargos que se le imputan.