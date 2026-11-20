MIAMI. - Las ventas de viviendas en Miami-Dade cayeron 10.6% en octubre de 2026 frente al mismo mes del año pasado, en medio de las tasas hipotecarias más altas desde 2020, aunque en lo que va del año siguen un 4% por encima de 2025, según datos de MIAMI REALTORS® + RWorld.

En octubre se cerraron 1,689 transacciones en el condado, frente a 1,890 en octubre de 2025. Las ventas de casas unifamiliares bajaron 11.8%, de 887 a 782, mientras que las de condominios cayeron 9.57%, de 1,003 a 907, afirma MIAMI REALTORS® + RWorld en su análisis del 16 de noviembre.

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Por qué bajaron las ventas de casas en Miami-Dade

La asociación atribuye la caída a tres factores: las tasas hipotecarias, la falta de inventario en rangos de precio clave y la incertidumbre económica.

Las tasas hipotecarias subieron casi un punto porcentual desde junio y llegaron a 7.42% en noviembre de 2026. Es el nivel más alto desde 2020, salvo por un solo mes de 2023.

Según el informe, la incertidumbre que rodeó a las elecciones de medio término de noviembre también llevó a algunos compradores a esperar antes de tomar decisiones financieras importantes.

“El alza de las tasas hipotecarias siguió pesando sobre las ventas en octubre, aunque un primer semestre sólido todavía mantiene al mercado ligeramente por encima del año pasado”, dijo Gay Cororaton, economista jefe de MIAMI REALTORS® + RWorld. “Es probable que las ventas sigan moderadas hasta fin de año, con tasas por encima de 7% y la Reserva Federal preparada para subir las tasas hasta principios de 2028”.

Ventas acumuladas en 2026 superan las del año pasado

Entre enero y octubre se registraron 18,494 ventas, frente a 17,790 en el mismo período de 2025. Las casas unifamiliares pasaron de 8,596 a 8,953 (+4.15%). Los condominios subieron de 9,162 a 9,514 (+3.84%).

Estas cifras no incluyen las ventas de obra nueva, preconstrucción ni conversiones a condominio, porque en su mayoría no se reportan en el MLS.

Enmienda 3: nueva exención homestead en Florida

Alfredo Pujol, presidente de la junta directiva de MIAMI REALTORS® + RWorld, dijo que la Enmienda 3 podría atraer a más compradores de otros estados en los últimos dos meses del año. La medida eleva la exención homestead de $50,000 a $150,000 en 2027 y a $250,000 en 2028. A partir de 2029 se ajustará según la inflación.

“Los propietarios deben establecer su residencia principal en Florida antes del 31 de diciembre de 2026 para poder acogerse a las exenciones”, señaló Pujol.

Precios de viviendas en Miami-Dade en octubre de 2026

El precio medio de venta de una casa unifamiliar subió 3.52% en un año, de $682,000 a $706,000. Ese precio ha subido en 176 de los últimos 180 meses.

En los condominios, el precio medio bajó 0.63%, de $400,000 a $397,500. Desde 2011, el precio de los condominios ha subido 249%.

Inventario de viviendas sigue a la baja

Al cierre de octubre había 16,728 propiedades en venta, 7.8% menos que las 18,158 de un año antes. El inventario de casas unifamiliares bajó 13.81%, de 5,498 a 4,739. El de condominios cayó por noveno mes consecutivo: 5.30% menos, de 12,660 a 11,989.

Las casas unifamiliares tienen 5.4 meses de inventario, lo que indica un mercado de vendedores. Los condominios tienen 12.7 meses, lo que indica un mercado de compradores. Un mercado equilibrado tiene entre seis y nueve meses.

Ventas en efectivo y tiempo de venta

Las ventas en efectivo representaron 37.9% de los cierres en octubre, frente a 38.8% un año antes. En el país, la cifra ronda el 29%, según la Asociación Nacional de Realtors (NAR). En los condominios, el efectivo llegó a 48.4% de las ventas.

Una casa unifamiliar tardó una mediana de 42 días en pasar de la publicación al contrato, frente a 50 días el año pasado. En los condominios fueron 70 días, frente a 72.

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FUENTE: MIAMI REALTORS® + RWorld