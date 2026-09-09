El comprador vuelve a tener poder: así cambia el mercado inmobiliario del sur de Florida

Durante los últimos años, comprar una propiedad en el sur de Florida podía convertirse en una verdadera carrera: casas que desaparecían del mercado en días, múltiples ofertas y compradores obligados a decidir rápidamente para no quedarse fuera.

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Hoy existen más inventario, menos competencia y una mayor disposición de los vendedores a negociar. El comprador está recuperando algo que había perdido durante el auge inmobiliario: el poder de elegir, comparar y negociar.

Sin embargo, no estamos ante un mercado completamente favorable al comprador. Las tasas hipotecarias, los seguros, los impuestos y, especialmente en los condominios, las cuotas de asociación y posibles evaluaciones especiales siguen elevando el costo de ser propietario. Por eso, más que un mercado de compradores tradicional, estamos ante un mercado de oportunidades estratégicas.

Se acabó la “guerra” por las propiedades

Con más viviendas disponibles y compradores más cautelosos, ya no siempre es necesario competir agresivamente para adquirir una propiedad.

El comprador puede tomarse el tiempo para inspeccionar, comparar precios, revisar documentos y analizar las condiciones de la transacción.

También ha cambiado la posición de los vendedores. Una propiedad ya no vale necesariamente lo que su dueño quisiera recibir ni lo que valía hace dos o tres años. El valor está determinado por las condiciones actuales del mercado y por lo que un comprador calificado está dispuesto a pagar.

Por eso aumentan las reducciones de precio y las concesiones. La negociación puede incluir reparaciones, costos de cierre o créditos del vendedor para ayudar a reducir temporalmente el impacto de la tasa hipotecaria mediante un buy-down.

La negociación volvió a ser protagonista.

Los días en el mercado pueden ser una ventaja

Para un comprador preparado, el tiempo que una propiedad lleva publicada puede convertirse en información estratégica.

Una vivienda que permanece 30, 60 o 90 días sin venderse puede ofrecer mayor margen de negociación, especialmente si el comprador conoce los precios comparables y entiende la motivación del vendedor.

Pero hay otra realidad: el dinero continúa siendo caro.

Una propiedad atractiva por su precio puede dejar de serlo cuando se suman hipoteca, seguro, impuestos, mantenimiento y otros gastos. Por eso, hay que analizar el costo real de ser propietario, no solamente el precio de venta.

¿Comprar ahora o esperar?

Esta es probablemente la pregunta más frecuente. Esperar una caída adicional de precios puede parecer lógico, pero las tasas podrían subir. Si las tasas bajan, en cambio, podría regresar la competencia.

Intentar encontrar exactamente el punto más bajo del mercado es prácticamente imposible.

Mi recomendación es la siguiente: si una familia encuentra una propiedad que satisface sus necesidades, puede asumir cómodamente el pago mensual y piensa mantenerla durante varios años, no debería basar toda la decisión en intentar adivinar el futuro.

El mejor momento para comprar no necesariamente es cuando el mercado toca fondo, sino cuando la propiedad y la estructura financiera tienen sentido para el comprador.

Especial atención a los condominios

En el sur de Florida, la debida diligencia es fundamental. Antes de comprar un condominio hay que revisar cuotas de asociación, evaluaciones especiales, situación financiera del edificio, seguros y posibles gastos futuros.

Una propiedad aparentemente barata puede terminar siendo mucho más costosa.

Además, Miami no es un solo mercado. Brickell, Doral, Miami Beach u otros vecindarios pueden tener comportamientos completamente diferentes. El mercado inmobiliario es hiperlocal.

Para los vendedores, el mensaje también es claro: el mercado de hoy no es el de 2022. Poner un precio excesivamente alto puede aumentar los días en el mercado y terminar obligando a realizar reducciones mayores.

El sur de Florida no está detenido: está buscando un nuevo equilibrio.

La pregunta ya no es simplemente si los precios subirán o bajarán, sino:

¿Dónde están las oportunidades y cómo podemos estructurar correctamente la transacción?

En real estate, muchas veces no gana quien compra más barato o vende más caro, sino quien entiende mejor el mercado y toma decisiones basadas en información, estrategia y visión a largo plazo.

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Loreley Fajer es Broker CEO de Fajer International Realty y especialista en el mercado inmobiliario del sur de Florida.

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