jueves 10  de  septiembre 2026
ANÁLISIS

El comprador vuelve a tener poder: así cambia el mercado inmobiliario del sur de Florida

Más inventario, menos competencia y vendedores dispuestos a negociar marcan una nueva etapa del real estate en Miami y el sur de Florida

Loreley Fajer.&nbsp;

Loreley Fajer. 

Cortesía
Por LORELEY FAJER

Durante los últimos años, comprar una propiedad en el sur de Florida podía convertirse en una verdadera carrera: casas que desaparecían del mercado en días, múltiples ofertas y compradores obligados a decidir rápidamente para no quedarse fuera.

Ese escenario está cambiando.

Lee además
Sede del ayuntamiento de Miami.
MIAMI

Dinner Key, entre la preservación histórica y el interés inmobiliario en Miami
Florida es uno de los mercados inmobiliarios más competitivos del país.
INVERSIÓN

Miami entre los mejores mercados inmobiliarios de EEUU, ¿por qué?

Hoy existen más inventario, menos competencia y una mayor disposición de los vendedores a negociar. El comprador está recuperando algo que había perdido durante el auge inmobiliario: el poder de elegir, comparar y negociar.

Sin embargo, no estamos ante un mercado completamente favorable al comprador. Las tasas hipotecarias, los seguros, los impuestos y, especialmente en los condominios, las cuotas de asociación y posibles evaluaciones especiales siguen elevando el costo de ser propietario. Por eso, más que un mercado de compradores tradicional, estamos ante un mercado de oportunidades estratégicas.

Se acabó la “guerra” por las propiedades

Con más viviendas disponibles y compradores más cautelosos, ya no siempre es necesario competir agresivamente para adquirir una propiedad.

El comprador puede tomarse el tiempo para inspeccionar, comparar precios, revisar documentos y analizar las condiciones de la transacción.

También ha cambiado la posición de los vendedores. Una propiedad ya no vale necesariamente lo que su dueño quisiera recibir ni lo que valía hace dos o tres años. El valor está determinado por las condiciones actuales del mercado y por lo que un comprador calificado está dispuesto a pagar.

Por eso aumentan las reducciones de precio y las concesiones. La negociación puede incluir reparaciones, costos de cierre o créditos del vendedor para ayudar a reducir temporalmente el impacto de la tasa hipotecaria mediante un buy-down.

La negociación volvió a ser protagonista.

Los días en el mercado pueden ser una ventaja

Para un comprador preparado, el tiempo que una propiedad lleva publicada puede convertirse en información estratégica.

Una vivienda que permanece 30, 60 o 90 días sin venderse puede ofrecer mayor margen de negociación, especialmente si el comprador conoce los precios comparables y entiende la motivación del vendedor.

Pero hay otra realidad: el dinero continúa siendo caro.

Una propiedad atractiva por su precio puede dejar de serlo cuando se suman hipoteca, seguro, impuestos, mantenimiento y otros gastos. Por eso, hay que analizar el costo real de ser propietario, no solamente el precio de venta.

¿Comprar ahora o esperar?

Esta es probablemente la pregunta más frecuente. Esperar una caída adicional de precios puede parecer lógico, pero las tasas podrían subir. Si las tasas bajan, en cambio, podría regresar la competencia.

Intentar encontrar exactamente el punto más bajo del mercado es prácticamente imposible.

Mi recomendación es la siguiente: si una familia encuentra una propiedad que satisface sus necesidades, puede asumir cómodamente el pago mensual y piensa mantenerla durante varios años, no debería basar toda la decisión en intentar adivinar el futuro.

El mejor momento para comprar no necesariamente es cuando el mercado toca fondo, sino cuando la propiedad y la estructura financiera tienen sentido para el comprador.

Especial atención a los condominios

En el sur de Florida, la debida diligencia es fundamental. Antes de comprar un condominio hay que revisar cuotas de asociación, evaluaciones especiales, situación financiera del edificio, seguros y posibles gastos futuros.

Una propiedad aparentemente barata puede terminar siendo mucho más costosa.

Además, Miami no es un solo mercado. Brickell, Doral, Miami Beach u otros vecindarios pueden tener comportamientos completamente diferentes. El mercado inmobiliario es hiperlocal.

Para los vendedores, el mensaje también es claro: el mercado de hoy no es el de 2022. Poner un precio excesivamente alto puede aumentar los días en el mercado y terminar obligando a realizar reducciones mayores.

El sur de Florida no está detenido: está buscando un nuevo equilibrio.

La pregunta ya no es simplemente si los precios subirán o bajarán, sino:

¿Dónde están las oportunidades y cómo podemos estructurar correctamente la transacción?

En real estate, muchas veces no gana quien compra más barato o vende más caro, sino quien entiende mejor el mercado y toma decisiones basadas en información, estrategia y visión a largo plazo.

Loreley Fajer es Broker CEO de Fajer International Realty y especialista en el mercado inmobiliario del sur de Florida.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Enmienda 3 recibe millonario aporte del sector inmobiliario de Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, es recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Dolores Ochoa / POOL / AFP)
MEDIDAS

EEUU designa organización terrorista a pandilla ecuatoriana Los Tiguerones

Los republicanos en la Convención de Dallas, Texas.
TEXAS

Convención Republicana ajusta las tuercas antes de legislativas de noviembre

Imagen referencial
APOYO IMPORTANTE

Enmienda 3 recibe millonario aporte del sector inmobiliario de Florida

Pasajeros hacen fila durante la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026, tras haber sufrido daños a causa de los terremotos gemelos del 24 de junio.
AERONAÚTICA

En el principal aeropuerto de Venezuela operan 19 aerolíneas, tras habilitación por terremotos

El estadounidense Ben Shelton celebra luego de conseguir un punto en un partido contra el español Carlos Alcaraz en el US Open, el 8 de septiembre de 2026.
TENIS

Se desata polémica en el US Open por partidos que acaban en la madrugada

Te puede interesar

Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.
BATALLA MIGRATORIA

Demanda de cubanos con I-220A supera primera barrera en corte federal de Miami

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Calor y humedad en Miami
PRONÓSTICO

Miami afronta un jueves sofocante con sensación térmica de hasta 107 grados

David A. Armstrong
SALIDA ACORDADA

Renuncia presidente de universidad católica de Miami tras investigación interna

ASESINATO POLíTICO

La Casa Blanca recuerda al "campeón de la libertad" Charlie Kirk

Dibujo de la artista Jane Rosenberg en una audiencia del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda) en Nueva York. 
JUSTICIA

Cilia Flores pide a juez de EEUU detención domiciliaria en Nueva York; Fiscalía se opone