Una vista desde lo alto muestra las distintas áreas destinadas a la celebración.

Las luces y el árbol navideño transforman el paseo por el parque.

La pista al aire libre reúne a familias en el centro de Homestead.

El letrero de Winter Wonderland da la bienvenida a los visitantes en Losner Park.

MIAMI.- Patinar sobre hielo bajo el cielo de Homestead, caminar entre luces, y entre tanto disfrutar de otras ofertas gastronómicas: esa es la invitación de Winter Wonderland Experience, la propuesta con la que la ciudad recibirá la temporada festiva en Losner Park. El público podrá entrar por primera vez este sábado 21 de noviembre, de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. , durante una inauguración que incluirá el tradicional encendido del árbol de Navidad.

La pista de hielo real al aire libre es el gran atractivo del lugar. Durante una presentación privada celebrada el jueves, en la que participaron medios de comunicación y creadores de contenido se pudo apreciar la belleza de la instalación y disfrutar de los atractivos que trae la temporada antes de la apertura general. Hubo chocolate caliente, galletas, personajes festivos y espacios para fotografías. El personal acompañó a los invitados con una atención cálida y esmerada durante el recorrido.

El hielo ocupa un lugar central entre las propuestas de Winter Wonderland. CORTESÍA DE LA CIUDAD DE HOMESTEAD

El alcalde Steven D. Losner explicó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que Homestead lleva unos 20 o 25 años reuniendo a sus vecinos para celebrar la llegada de la Navidad. Con el crecimiento de la ciudad, dijo, comenzó a preguntarse cómo hacer que cada edición ofreciera algo novedoso. La respuesta tardó varios años en concretarse, pero hoy está materializada.

“Mi idea fue crear una nueva tradición para que las familias vengan aquí y patinen sobre hielo real al aire libre en la ciudad de Homestead”, expresó Losner. El alcalde destacó lo inusual de encontrar una instalación de este tipo en el sur de Florida y comparó la experiencia que imaginaba con patinar junto al gran árbol del Rockefeller Center en Nueva York. “Pues aquí no tienes que ir hasta allá. Puedes hacerlo justo aquí en Homestead”, dijo.

Camila Varcarcel, directora de Información Pública del gobierno municipal, señaló que el alcalde y un concejal impulsaron el proyecto para ofrecer una atracción a residentes y visitantes. “Queríamos crear una actividad navideña para que todas las familias vengan a disfrutar”, afirmó a este diario.

La intención, añadió, es que quienes lleguen por el hielo permanezcan para descubrir otros rincones de la zona. “Que conozcan todo lo que Homestead tiene que ofrecer”, resumió Varcarcel. Losner Park está en pleno centro, cerca de comercios y restaurantes por los que puede continuar la salida.

La portavoz detalló que habrá mucho más que patinaje. En el Enchanted Forest, las familias podrán caminar entre luces. Santa Claus estará disponible para tomarse fotos con los niños y, según explicó, entregarles pequeños regalos. La programación anunciada incluye además juegos, inflables, puestos de comida, un mercado y otras actividades.

Personajes festivos forman parte de las atracciones para los niños. CORTESÍA DE LA CIUDAD DE HOMESTEAD

La experiencia cambiará de tema cada dos semanas, uno de los detalles que Varcarcel destacó en la entrevista. La programación comenzará con una propuesta centrada en la magia; después llegará Whoville y, más adelante, una celebración con estilo vaquero, un guiño a la identidad de esta región. La ciudad también anuncia una etapa dedicada a la llegada de Santa Claus. Así, quienes regresen encontrarán una ambientación y actividades distintas a lo largo de las semanas.

Winter Wonderland Experience permanecerá en Losner Park, localizado en la 104 N. Krome Avenue, hasta el 10 de enero de 2027. Varcarcel precisó que los horarios cambian según el día y recomendó consultar DiscoverHomestead.com para conocer las fechas disponibles y adquirir los boletos.