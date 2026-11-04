Vince Lago es reelegido en Coral Gables y promete respeto en la Comisión

MIAMI. — El alcalde de Coral Gables, Vince Lago, celebró su reelección para un nuevo período de dos años al frente de la Ciudad y aseguró que el resultado de las elecciones del martes representa una oportunidad para dejar atrás las disputas políticas que han marcado el gobierno municipal, mientras anunció nuevas inversiones en seguridad, infraestructura, parques y movilidad urbana.

En declaraciones exclusivas a DIARIO LAS AMÉRICAS, el edil agradeció el respaldo de los residentes y comerciantes de la municipalidad, donde obtuvo aproximadamente el 56,8% de los votos, frente al 25,7% de Laureano Cancio y el 17,5% de Jackson 'Rip' Holmes, según los resultados preliminares del Departamento de Elecciones de Miami-Dade.

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“Gracias a los residentes y a los negociantes de nuestra comunidad, que otra vez ponen su fe en mi viabilidad de ser su alcalde”, expresó Lago, quien alcanzó su cuarto mandato consecutivo y, conforme a los límites municipales vigentes, no podrá aspirar a otro período consecutivo en 2028.

El triunfo también tiene repercusiones en la composición de la Comisión Municipal. Dominique “Nikki” Whiting, respaldada por Lago, ganó el escaño del Grupo V, mientras que Néstor Menéndez, igualmente apoyado por el alcalde, mantenía una estrecha ventaja sobre la comisionada Melissa Castro en el Grupo IV, una contienda pendiente de definición oficial.

Comisión sin confrontaciones

Lago sostuvo que la nueva etapa administrativa que se avecina estará caracterizada por una relación más constructiva entre los integrantes del gobierno municipal, luego de varios años de enfrentamientos públicos entre algunos comisionados.

“Seguimos trabajando unidos, con una Comisión nueva, una Comisión basada en respeto y dignidad y con los modales de la ciudad de Coral Gables”, afirmó.

El alcalde fue particularmente crítico con los comisionados Melissa Castro y Ariel Fernández, quienes mantuvieron diferencias con su administración y protagonizaron controversias relacionadas con decisiones municipales.

Añadió que “no va a haber las luchas que han visto en los últimos cuatro años con Melissa Castro y Ariel Fernández”. Este último decidió no volver a postularse para dedicarse a proyectos particulares.

Lago resaltó que la ciudadanía manifestó mediante el voto su deseo de cambiar el ambiente político del Ayuntamiento.

“Los residentes alzaron la voz y dijeron que querían apoyar a una Comisión que pone la ciudad de Coral Gables primero”, subrayó.

Seguridad, parques e infraestructura

Entre las prioridades de su próximo mandato, Lago mencionó la continuidad de las políticas de seguridad pública y el mejoramiento de los espacios urbanos.

Aseguró que la delincuencia registra actualmente uno de los niveles más bajos en la historia de Coral Gables, afirmación que atribuyó al trabajo desarrollado durante su administración.

También anunció proyectos para revitalizar el centro comercial de la ciudad, particularmente el Central Business District, donde se contempla ampliar las labores de limpieza y mejorar los espacios públicos.

Uno de los anuncios más destacados fue la expansión de las áreas verdes.

“Me tomó diez años para adquirir un parque de seis acres, el parque más grande de la ciudad de Coral Gables, un negocio que hicimos con University of Miami, y ahora vamos a abrir siete parques nuevos en el downtown”, indicó.

Según explicó, cuando comenzó como alcalde existía un parque en esa zona y, con los nuevos proyectos, el número aumentará a ocho.

Además, el mandatario defendió las inversiones en drenaje e infraestructura, que, según afirmó, han contribuido a reducir los problemas de inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

“El tráfico no desaparecerá”

Consultado sobre uno de los problemas cotidianos de Coral Gables, la congestión vehicular, Lago reconoció que no existe una solución capaz de eliminar completamente el tráfico.

“Nosotros no vamos a parar el tráfico. Es imposible parar el tráfico”, reconoció.

Explicó que el municipio dispone de 198 entradas y que su estrategia consiste en disminuir la velocidad de los vehículos mediante dispositivos de moderación del tránsito, conocidos como traffic calming, instalados en diferentes calles.

“Estamos invirtiendo más de tres millones de dólares al año en ese esfuerzo y está trabajando”, resaltó.

Según el alcalde, estas intervenciones buscan proteger a peatones, niños y adultos mayores, además de mejorar la seguridad vial de los vecindarios.

Respaldo a la Enmienda 3

Lago también celebró la aprobación de la Enmienda 3 de Florida, relacionada con las exenciones tributarias sobre viviendas principales y las restricciones al gasto gubernamental.

El alcalde afirmó haber promovido activamente la propuesta y agradeció a los electores que votaron a favor.

“Va a ser una buena oportunidad para los jóvenes de esta comunidad que están comprando su primera casa y también para personas que están retiradas”, sostuvo.

Finalmente, Lago reiteró que mantendrá sus encuentros semanales con los residentes, una práctica que, de acuerdo con su explicación, realiza desde hace 14 años para escuchar directamente las preocupaciones de la comunidad.

“Es una buena oportunidad, una Comisión nueva. Va a haber dignidad, va a haber respeto y va a haber una oportunidad para poner a los residentes primero”, concluyó.