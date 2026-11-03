martes 3  de  noviembre 2026
COSTA ESTE

Como se esperaba, Kathy Hochul es reelegida gobernadora de Nueva York

Hochul, de 68 años y excongresista, asumió el cargo en agosto de 2021 tras la renuncia de Andrew Cuomo por denuncias de acoso sexual

La gobernadora del estado de Nueva York Kathy Hochul (der.)&nbsp; junto al alcalde musulmán radical socialista, Zohran Mamdani, y la representante socialista Alexandria Ocasio-Cortez.

La gobernadora del estado de Nueva York Kathy Hochul (der.)  junto al alcalde musulmán radical socialista, Zohran Mamdani, y la representante socialista Alexandria Ocasio-Cortez.

Por Julián Varela

La demócrata Kathy Hochul fue reelegida gobernadora del estado de Nueva York con una amplia ventaja frente al candidato republicano Bruce Blakeman, según proyecciones de NBC y CBS.

Hochul, de 68 años y excongresista, asumió el cargo en agosto de 2021 tras la renuncia de Andrew Cuomo por denuncias de acoso sexual y ganó por un estrecho margen sus primeras elecciones para el cargo en noviembre de 2022.

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Por su parte, Blakeman, de 71 años, es actualmente el responsable ejecutivo del condado de Nassau, al este del estado, y también excomisionado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Para sus segundas elecciones al cargo, las encuestas daban a Hochul una ventaja de doble dígito sobre su rival.

El estado de Nueva York es considerado un bastión demócrata, con 6,3 millones de personas inscritas como demócratas frente a cerca de 3 millones de republicanos.

FUENTE: Con información de EFE.

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