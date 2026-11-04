Un muerto y dos heridos tras caer helicóptero en la bahía de Biscayne

MIAMI. — Una persona murió y otras dos resultaron heridas este miércoles después de que un helicóptero se precipitara a las aguas de la bahía de Biscayne, cerca de Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade, lo que provocó un amplio despliegue de equipos de rescate marítimo y aéreo.

El accidente ocurrió durante la mañana, en las inmediaciones de Nixon Beach, cerca del Parque Estatal Bill Baggs Cape Florida, cuando una aeronave con tres ocupantes cayó al agua por circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades federales.

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Según el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR), la primera llamada de emergencia se recibió aproximadamente a las 11:26 a. m., lo que movilizó a unidades de rescate de esa agencia, además de personal de los departamentos de bomberos de la ciudad de Miami y Key Biscayne.

Dos hombres adultos fueron rescatados y trasladados al Jackson Memorial Hospital para recibir atención especializada. Las autoridades no habían divulgado sus identidades, edades ni detalles sobre la gravedad de las lesiones que sufrieron.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó posteriormente el fallecimiento de una tercera persona, aunque tampoco se había informado públicamente su identidad ni si se trataba del piloto o de uno de los pasajeros.

Investigan posible vuelo fotográfico

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) identificó la aeronave como un helicóptero Robinson R44 II y señaló que, según información preliminar, aparentemente realizaba un vuelo destinado a tomar fotografías cuando ocurrió el accidente.

No obstante, los investigadores todavía no han determinado qué provocó la caída, ni han establecido públicamente si existieron fallas mecánicas, dificultades durante la operación u otros factores relacionados con el siniestro.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la NTSB participarán en las investigaciones para esclarecer lo sucedido, mientras las autoridades locales colaboran con las diligencias correspondientes.

El accidente ocurre apenas tres días después de que un avión ejecutivo Learjet 60 se estrellara en el condado de Palm Beach, también en el sur de Florida, en un siniestro que dejó nueve personas fallecidas y cuyas causas continúan bajo investigación federal.

Las autoridades esperan que las investigaciones permitan reconstruir los últimos momentos del vuelo y establecer las circunstancias que llevaron al helicóptero a precipitarse sobre la bahía.