Luis González gana la elección para el Concejo de Hialeah con el 54% de los votos

MIAMI.- Luis González es elegido para representar al Grupo II del Concejo de Hialeah con el 54% de los votos, frente al 45% obtenido por la joven candidata Mariana V. Chavez, según el registro de la Oficina de la Supervisora de Elecciones del Condado de Miami-Dade.

González ocupaba de forma interina el escaño del Grupo II desde enero de 2026, cuando el Concejo lo nombró por unanimidad para cubrir la vacante. El alcalde Bryan Calvo había respaldado su designación. El mandato que se disputó en las urnas en elección especial se extiende hasta 2027.

ELECCIONES 2026 Miami-Dade llega a las elecciones con más de 541.000 votos anticipados: estas son las cifras por partido

ANáLISIS Republicanos y demócratas se juegan el control del Congreso en unas elecciones cruciales para EEUU

El concejal González, nacido en Cuba en 1970, llegó a Hialeah con su familia en 1981. Antes de regresar al Concejo a principio de este año , ocupó un escaño durante 12 años y llegó a presidir ese órgano. También integró la Junta de Zonificación y presidió la Liga de Ciudades de Miami-Dade. En 2019 perdió su escaño frente a Jesús Tundidor, quien posteriormente renunció para postularse a la alcaldía.

El concejal no respondió al cuestionario del Miami Herald sobre sus propuestas para esta elección.

Chavez volvería a quedarse sin el escaño

La fallida candidata Chavez, de 21 años, estudia comunicaciones en St. Thomas University y trabaja como representante de campo de Turning Point USA. Se presentó también en 2025 para el Grupo IV, y tampoco fue elegida. Esta es su segunda derrota consecutiva en una elección para el Concejo.

En sus respuestas al cuestionario electoral, Chavez dijo que aspiraba a llevar más transparencia al Ayuntamiento y señaló entre sus prioridades el costo del agua, la infraestructura y los impuestos a la propiedad.

La elección enfrentó así la continuidad de un político con experiencia previa en el Concejo con la propuesta de una candidata joven que planteó cambios en transparencia y servicios básicos. En la información consultada no aparecen respaldos institucionales destacados a Chavez.