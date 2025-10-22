Voraz incendio en edificio de Hollywood deja varios afectados y graves pérdidas materiales

Hollywood – Un incendio de gran magnitud ocurrió la tarde del martes en un edificio de apartamentos frente al mar en la ciudad de Hollywood, perteneciente al condado de Broward, obligando a la evacuación de decenas de residentes y dejando un saldo de varios afectados por exposición al humo.

Según informaron las autoridades el siniestro tuvo lugar en un inmueble ubicado en la zona costera justo en la cuadra 300 de Surf Road, donde las llamas consumieron por completo una unidad en el décimo piso, generando una intensa columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda.

De acuerdo con los equipos de emergencia y salvamento que acudieron al lugar para socavar las llamas, una mujer de la tercera edad, un agente de la policía y un bombero recibieron atención medica por complicaciones respiratorias y fueron trasladados a un hospital cercano como medida preventiva.

Uno de los residentes del apartamento afectado señaló a un medio local que al momento del incendio no se encontraba en su hogar. Comentó que al regresar se encontró con su vivienda completamente destruida y expresó profunda consternación al perder todas sus pertenencias. El hombre, de origen puertorriqueño y con varios años residiendo en el inmueble, sospecha que un aparato eléctrico pudo haber causado el fuego. Además, dijo que no contaba con cobertura de seguro para su alquiler, lo que puede complicar aún más su situación.

Los bomberos confirmaron que la propagación de las llamas también causó daños parciales en varias estructuras aledañas dentro del mismo nivel de la propiedad, pero no han confirmado la cifra exacta de unidades comprometidas.

El personal de rescate permaneció en el lugar durante horas para ventilar la torre residencial y verificar que no hubiera más personas en peligro. Los evacuados han recibido asistencia por parte de la Cruz Roja y otras organizaciones comunitarias mientras se evalúan los daños materiales y continua una investigación para determinar el origen exacto de la tragedia.