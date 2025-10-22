Arrestan a cocinero por presunto robo de recetas de cocina confidenciales

Doral – Un cocinero fue arrestado tras ser acusado de sustraer recetarios que contenían fórmulas culinarias exclusivas del restaurante en el que trabajaba, informó el Departamento de Policía local.

El detenido, identificado como Carlos Francisco Gottberg Márquez, tiene 50 años de edad y trabajaba en Mordisco , un local especializado en gastronomía venezolana, ubicado en el 10355 NW y la calle 41, al norte del condado de Miami-Dade.

La denuncia fue presentada por los propietarios del negocio el lunes, luego de detectar la desaparición de tres libros de recetas, consideradas confidenciales por su valor comercial.

Según el informe oficial, las cámaras de seguridad del establecimiento registraron al empleado retirando dos de los recetarios el 12 de octubre y un tercero el día 19, sin contar con autorización.

Tras ser detenido en Shoma Bazaar, otro sitio de comida que no es venezolano del cual también era empleado, Gottberg colaboró con las autoridades, conduciéndolas hasta el lugar donde había ocultado parte del material. Posteriormente, permitió el ingreso a su vivienda, donde se recuperaron los documentos restantes.

El acusado fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK). Posteriormente, compareció ante la corte, donde se le impuso una fianza de 2,500 dólares. Ahora enfrenta cargos por robo de secretos comerciales, al tratarse de información protegida por su carácter confidencial. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 500,000 dólares, conforme a lo establecido en la Ley de Espionaje Económico (Economic Espionage Act) vigente en Florida.

El caso vuelve a poner en discusión la protección de la propiedad intelectual en el sector gastronómico, donde la confidencialidad de recetas y procedimientos puede representar una ventaja competitiva clave para muchos negocios.