jueves 23  de  octubre 2025
DETENIDO

Arrestan a cocinero por presunto robo de recetas de cocina confidenciales

El incidente tuvo lugar en el restaurante venezolano Mordisco, en la ciudad del Doral

Carlos Francisco Gottberg Márquez tiene 50 años de edad y trabajaba como cocinero en Mordisco Miami.

Carlos Francisco Gottberg Márquez tiene 50 años de edad y trabajaba como cocinero en Mordisco Miami.

MIAMI POLICE DEPARTMENT
Carlos Francisco Gottberg Márquez tiene 50 años de edad y trabajaba como cocinero en Mordisco Miami.

Carlos Francisco Gottberg Márquez tiene 50 años de edad y trabajaba como cocinero en Mordisco Miami.

MIAMI POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Doral – Un cocinero fue arrestado tras ser acusado de sustraer recetarios que contenían fórmulas culinarias exclusivas del restaurante en el que trabajaba, informó el Departamento de Policía local.

El detenido, identificado como Carlos Francisco Gottberg Márquez, tiene 50 años de edad y trabajaba en Mordisco, un local especializado en gastronomía venezolana, ubicado en el 10355 NW y la calle 41, al norte del condado de Miami-Dade.

Lee además
Clayton Leon Hicks, de 27 años, acusado de haber disparado contra dos hombres frente al  Rickeys Sports Bar and Grill. 
TRAS LAS REJAS

Capturan en Miami al presunto autor de tiroteo en Pembroke Pines
Google anuncia fondos para inteligencia artificial en Miami Dade College.
INVERSIÓN

Google destina $2 millones para potenciar enseñanza de IA en Miami Dade College

La denuncia fue presentada por los propietarios del negocio el lunes, luego de detectar la desaparición de tres libros de recetas, consideradas confidenciales por su valor comercial.

Según el informe oficial, las cámaras de seguridad del establecimiento registraron al empleado retirando dos de los recetarios el 12 de octubre y un tercero el día 19, sin contar con autorización.

Tras ser detenido en Shoma Bazaar, otro sitio de comida que no es venezolano del cual también era empleado, Gottberg colaboró con las autoridades, conduciéndolas hasta el lugar donde había ocultado parte del material. Posteriormente, permitió el ingreso a su vivienda, donde se recuperaron los documentos restantes.

El acusado fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK). Posteriormente, compareció ante la corte, donde se le impuso una fianza de 2,500 dólares. Ahora enfrenta cargos por robo de secretos comerciales, al tratarse de información protegida por su carácter confidencial. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 500,000 dólares, conforme a lo establecido en la Ley de Espionaje Económico (Economic Espionage Act) vigente en Florida.

El caso vuelve a poner en discusión la protección de la propiedad intelectual en el sector gastronómico, donde la confidencialidad de recetas y procedimientos puede representar una ventaja competitiva clave para muchos negocios.

Temas
Te puede interesar

¿Por qué se canceló el partido entre el Barcelona y el Villarreal en Miami?

Joven golpea con una pistola a su amigo frente a una escuela en Doral

Ricardo Ratia inaugura el Ratia Business Centre, un nuevo concepto de coworking en Doral

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"