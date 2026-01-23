Waymo debuta en Miami con su servicio de taxis de conducción autónoma, "sin nadie al volante"

Los vehículos de Waymo, la empresa de tecnología de conducción autónoma, comienzan a dar servicio en Miami.

MIAMI .– Waymo, la empresa de transporte con vehículos de conducción autónoma, sin chofer al volante, comenzó a operar en Miami, permitiendo a los primeros usuarios solicitar sus servicios a través de una aplicación móvil, en un área inicial de 60 millas cuadradas que abarca algunos de los vecindarios más emblemáticos de la ciudad, como Design District, Wynwood, Brickell y Coral Gables, con planes de expandirse próximamente al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Waymo es una empresa de tecnología de conducción autónoma que ofrece Waymo One, un servicio de viajes compartidos similar a Uber o Lyft, pero sin chofer. En Miami, la compañía comenzó con una lista de espera que ya suma cerca de 10.000 residentes inscritos, y, según la publicación de la compañía, está invitando nuevos usuarios de forma progresiva para garantizar una experiencia segura y fluida.

Ampliar opciones de transporte

“Miami es una ciudad definida por su energía, su diversidad global y su espíritu visionario, y Waymo se enorgullece de sumarse a ese impulso”, afirmó Tekedra Mawakana, CEO de la empresa, al destacar que el objetivo es ofrecer una forma segura, confiable y accesible de desplazarse.

Desde el gobierno local, el presidente de la Comisión del Condado Miami-Dade, Anthony Rodriguez, dio la bienvenida a la iniciativa y subrayó que el condado ve en estas tecnologías emergentes una oportunidad para ampliar las opciones de transporte, siempre bajo estándares estrictos de seguridad, transparencia y rendición de cuentas.

Waymo también resaltó su impacto en la seguridad vial. Con más de 127 millones de millas recorridas de forma totalmente autónoma, la empresa asegura haber logrado una reducción de diez veces en choques con lesiones graves frente a conductores humanos en las zonas donde opera.

En ese sentido, Rachel Lamar, directora ejecutiva regional de MADD, señaló que los vehículos autónomos “tienen el potencial de prevenir muertes y lesiones causadas por factores de comportamiento, como la conducción bajo los efectos del alcohol”, si se implementan de manera responsable y en colaboración con la comunidad.

La accesibilidad fue otro de los puntos destacados. Virginia Jacko, CEO de Miami Lighthouse for the Blind, afirmó que esta tecnología puede marcar la diferencia entre la dependencia y la oportunidad, al permitir desplazamientos independientes y sin sesgos para personas con discapacidad visual.

Alcance nacional del servicio

Según información proporcionada por la propia compañía, Waymo ya opera servicios de transporte totalmente autónomo en varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Phoenix, Los Ángeles, San Francisco, Atlanta y Austin, donde su plataforma Waymo One funciona de manera regular con vehículos sin conductor humano al volante.

¿Cómo solicitar un viaje?

Los interesados deben descargar la aplicación Waymo desde su teléfono móvil, registrarse y, una vez invitados desde la lista de espera, podrán solicitar viajes dentro del área habilitada. La empresa irá ampliando el acceso y el territorio de operación de manera gradual.

Breve recorrido por la historia de Waymo

2009: Google inicia el proyecto de vehículo autónomo, logrando recorridos inéditos con autos Toyota Prius.

2015: Se realiza el primer viaje completamente autónomo en calles reales sin volante ni pedales, en Austin, Texas.

2022: Waymo lanza al público su servicio de viajes autónomos en San Francisco.

2026: Debut oficial del servicio público de Waymo en Miami.

Con este lanzamiento, Miami se suma a las ciudades que apuestan por la movilidad sin conductor, en un paso que promete transformar la forma de moverse por la ciudad.

