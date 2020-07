Xavier Suárez: "Hay que parar el malgasto de dinero y el amiguismo en Miami-Dade"

-¿Cuáles serían sus prioridades como alcalde de Miami-Dade?

Cuando presenté mi candidatura el año pasado, hablé que la campaña sería por el transporte, el transporte y el transporte. Obviamente hay otras necesidades, como vivienda asequible, inversiones, mejores salarios para todos y ahora lo que esta pandemia de coronavirus va a dejar. Y hacia eso nos enfocamos.

-La pandemia supone una preocupante crisis económica que afectará todas las esferas de la sociedad. ¿Cuál es su plan para afrontar esta situación?

Impulsar nuestros proyectos de formación de capital, acelerar la emisión de bonos sobrantes del Building Better Communities 2004 y comenzar de inmediato la construcción de los corredores (del Metrorail) del plan SMART, de los cuales1.600 millones de dólares pueden emitirse tan pronto como presente un nuevo presupuesto.

-¿Por qué hemos demorado más de 30 años para mejorar la red de Metrorail y autobuses?

Es la burocracia, los malos manejos de negocios, los recursos malgastados y la falta de iniciativa, con una dosis de amiguismo. No podemos pensar otra cosa cuando vemos que un grupo de funcionarios públicos y cabilderos van a China y borran la memoria (mensajes) de los celulares. Y luego vemos a la firma Genting, que tiene un terreno disponible a un lado del McArthur Caauseway, presentar un proyecto que no fue solicitado públicamente, de tren a Miami Beach. En noviembre eso cambiaría. Se podrá reponer 100 millones de dólares que se sacaron del impuesto del medio centavo para el transporte público y con eso (y los fondos adicionales) podremos retomar el plan del Metrorail hacia Florida City, mientras se construye el corredor hacia el norte.

- Usted ha cuestionado ampliamente el empleo de los fondos recaudados del medio centavo adicional de impuesto, que fue aprobado por el electorado hace 18 años para ampliar la red de Metrorail. Incluso planteó una demanda. Se habla de un malgasto de 1.700 millones de dólares ¿Cómo usted replantearía la propuesta de esos fondos?

Nadie en la Comisión ha votado como yo contra los presupuestos del alcalde (Carlos Giménez). El primer día de alcaldía formularía un nuevo presupuesto, un ajuste que permite la ley, para reponer 100 millones de dólares que necesitamos. Emitiremos bonos y con eso tendremos 1.800 millones, y podremos llevar a cabo la mitad del proyecto de transporte Smart Plan, que tantos años lleva esperando. Incluso podremos dejar gratis el transporte público, como lo tenemos ahora por la pandemia.

-Usted también ha mencionado la necesidad de agilizar la renovación del sistema de acueducto y alcantarillado para evitar males mayores. ¿Cuál es su propuesta al respecto?

No es solo que tengamos una orden del Gobierno federal para arreglar este problema antes de 2025, sino que, además, tenemos una ley estatal que exige rehusar al menos el 70% de las aguas albañales para no ser vertidas a seis millas de la costa. No podemos construir un embalse, como hizo Palm Beach, porque nuestro terreno es diferente, pero acabamos de adoptar el proceso de una parte, solo el 10% de lo que queremos. Pero vamos avanzando, poco a poco, con diferentes soluciones, como replantear el uso de esas aguas, una vez filtradas, para la agricultura y la inyección a 3.000 pies de profundidad, que ya comenzamos a hacer en la planta de Virginia Key.

- La brecha en el Gran Miami, entre la clase alta y la baja, aumenta, y eso es precisamente lo que sucede en los países menos favorecidos. ¿Qué propone para mejorar esa situación?

Hay que buscar la manera de eliminar el cobro de ciertas cosas. Hay malgasto y mucha gente (en el Gobierno condal) ganando más de 100.000 dólares al año. Dejar gratis el transporte público sería una ayuda. Hay varios planes de ahorro, que juntos mejorarían la situación. Recuerdo que cuando fui elegido alcalde de Miami en 1985, había una situación de decadencia, con 200 millones de déficit en pensiones, una alta tasa de criminalidad y corrupción. Luego, poco a poco, logramos avanzar y hoy tenemos una ciudad mucho mejor, próspera. Un alcalde que sepa lo que hace y no le tenga miedo a los burócratas puede balancear el presupuesto sin aumentar los impuestos.

-Estamos al borde de una grave crisis de vivienda. La inversión extranjera está marcando la pauta de los precios y los salarios en Miami no son proporcionales a esa alza vertiginosa ¿Qué más se puede hacer para cubrir el alto déficit de apartamentos económicos?

El ejemplo lo tenemos en Coconut Grove, específicamente en Grand Avenue, donde estamos logrando desarrollar un proyecto de más de 300 viviendas asequibles. También está el Overtown Parkwest, que contará con unas 5.000 viviendas. Quiero disponer cada año de al menos el 1% del presupuesto anual, que serían unos 80 millones, además de los fondos federales, para construir viviendas asequibles. El Condado tiene más de 4.500 propiedades y una parte de ellas apenas tiene uso, o ninguno, por lo que se puede hacer una venta rápida, o arrendamiento, para recaudar fondos. Y una de las condiciones para vender los terrenos sería construir viviendas asequibles.

-Quienes cometieron abusos sexuales a menores, y supuestamente no encuentran un lugar dónde vivir en Miami-Dade, pernoctan en condiciones infrahumanas en ciertas calles de la ciudad. ¿Qué se puede hacer para proteger a menores y al mismo tiempo evitar asentamientos insalubres?

Ningún comisionado quiere hablar de esto, pero yo creo que sí hay solución. Hay que buscar los recursos, sin aumentar los impuestos, para dedicarles un lugar. De la misma manera que planteamos las restricciones para proteger los menores, hay que plantear cómo evitar esta situación.