viernes 5  de  junio 2026
PRESENTACIÓN

Doral se consolida como epicentro cultural con cuarta edición de la DIAF 2026

Autoridades y líderes culturales revelaron los detalles de la Doral International Art Fair, cita que reunirá a galerías globales en noviembre. El evento proyecta un impacto millonario en la economía local

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.

D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La ciudad de Doral celebró la noche del jueves la presentación oficial de la cuarta edición de la Doral International Art Fair (DIAF) 2026 en las instalaciones del Trump National Doral.

Autoridades locales y líderes culturales se reunieron en este icónico recinto para revelar los detalles de una feria concebida para posicionar al municipio como epicentro artístico global y estimular la economía local a través del arte contemporáneo.

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El director ejecutivo de la feria, Jesús Alberto Fuenmayor, destacó la magnitud del evento dentro del competitivo circuito cultural del sur de la Florida.

"En el mes de noviembre se realizarán más de 20 ferias de arte en Miami-Dade; la Doral International Art Fair forma parte fundamental de este ecosistema cultural del condado", afirmó el directivo.

El evento tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre en el Doral Cultural Arts Center, recinto que albergará a más de 30 galerías de Houston, Ecuador, España, México, Colombia, Cuba y Venezuela.

Fuenmayor aprovechó la velada para dimensionar el alcance financiero de la temporada artística.

"Invitamos a toda la comunidad a sumarse en noviembre a este gran evento, el cual genera más de 500 millones de dólares para el condado. Nuestra feria promueve la gastronomía, la hotelería, la economía local y la expresión del arte como una herramienta de convivencia y cultura de paz", puntualizó.

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Coctel en The Living Room en el Trump National Doral.

Coctel en The Living Room en el Trump National Doral.

Cultura y educación para el futuro

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, resaltó el compromiso de la administración municipal con el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

"Hemos invertido en esta iniciativa porque no queremos que nuestros jóvenes pierdan la oportunidad de entender e integrar el arte y la cultura como parte de su desarrollo", expresó la mandataria local.

Para la funcionaria, la feria trasciende la mera exhibición comercial. "Para nosotros son muy importantes todas las actividades del DIAF. No se trata solo de exhibir galerías y a artistas globales, sino también de resaltar el valor educativo del arte", añadió Fraga.

La edil confesó además su admiración por el trabajo organizativo, al afirmar que todos los años le sorprende el profesionalismo y la belleza del espectáculo preparado por el comité.

Alianzas y antesala artística

El evento de lanzamiento también sirvió para anunciar colaboraciones estratégicas con instituciones de renombre, como el Museum of Contemporary Art of the Americas (MoCA-Americas) y la Bienal de Cuenca.

Según los organizadores, estas sinergias enriquecen una propuesta enfocada en abarcar desde la vanguardia histórica hasta el arte contemporáneo.

Como preámbulo a la gran cita de noviembre, los organizadores anticiparon una actividad especial para el mes de septiembre.

El Miami Dade College – West Campus acogerá la exhibición grupal titulada Water Trail (Rastro de Agua), ideada en el marco del Mes de la Hispanidad, con obras de reconocidas artistas.

Con este despliegue, la cuarta edición de la DIAF aspira a superar los siete mil visitantes registrados en años anteriores, para reafirmar a Doral como un destino imprescindible para la creatividad y el diálogo cultural.

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