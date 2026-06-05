viernes 5  de  junio 2026
ELECCIONES 2026

Shevrin Jones lanza campaña al Congreso federal por el distrito 24 de Florida

El senador estatal demócrata busca suceder a Frederica Wilson en un distrito que abarca partes de Miami-Dade y Broward. De ganar, sería el primer congresista federal abiertamente gay de Florida

Shevrin Jones es actualmente senador estatal por el partido demócrata.&nbsp;

Shevrin Jones es actualmente senador estatal por el partido demócrata. 

CAMPAÑA
El distrito 24 abarca partes de Miami-Dade y Broward.&nbsp;

El distrito 24 abarca partes de Miami-Dade y Broward. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El senador estatal demócrata Shevrin Jones anunció este jueves su candidatura para representar al distrito congresional 24 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras la decisión de la congresista Frederica Wilson de no buscar la reelección.

Jones, de 42 años y nacido en Miami Gardens, es actualmente uno de los líderes demócratas más conocidos del estado. Licenciado en Bioquímica y Biología Molecular, representa el distrito 34 en el Senado de Florida y también preside el Partido Demócrata de Miami-Dade.

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Trayectoria en Florida

Su entrada oficial en la contienda se produce apenas días después de que hiciera público que no buscaría la reelección a su escaño estatal, una decisión anunciada tras concluir la sesión especial celebrada en Tallahassee para debatir reformas relacionadas con los impuestos sobre la propiedad.

La trayectoria política de Jones comenzó en 2012, cuando fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes de Florida. Allí cumplió cuatro mandatos consecutivos antes de dar el salto al Senado estatal en 2020. Posteriormente fue reelegido en 2024.

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El distrito 24 abarca partes de Miami-Dade y Broward.

El distrito 24 abarca partes de Miami-Dade y Broward.

Varios aspirantes

La batalla por la nominación demócrata al escaño del distrito 24 se perfila como una de las más competitivas del sur de Florida. Jones deberá enfrentarse al médico Rudy Moise y al excomisionado de Miami-Dade Jean Monestime. Además, se espera que el comisionado de Miami-Dade Oliver Gilbert III, abogado y exalcalde de Miami Gardens, también anuncie su candidatura en las próximas semanas.

El distrito 24, representado desde 2013 por la congresista Wilson, es considerado uno de los bastiones demócratas más sólidos del estado. La circunscripción abarca comunidades del noroeste de Miami-Dade y del sur de Broward, incluyendo partes de Miami, North Miami, Miami Gardens, Opa-locka, Biscayne Park, Brownsville, Pembroke Park, West Park y sectores de Miramar.

Gran significado

La eventual elección de Jones tendría además un significado histórico. De resultar electo al Congreso federal, se convertiría en el primer representante de Florida abiertamente gay en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La salida de Wilson abre por primera vez en más de una década una contienda por un escaño que ha permanecido bajo liderazgo demócrata y que ahora atrae a varias de las figuras políticas más conocidas del sur de Florida.

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