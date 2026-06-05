viernes 5  de  junio 2026
DESIGNACIÓN

Doral nombra a Matthew Castillo como nuevo jefe de Policía

El actual jefe de la Policía de Miami Springs asumirá el mando del Departamento de Policía de Doral el 15 de junio, en relevo de Edwin López, nombrado al frente del cuerpo policial miamense

Matthew Castillo es postulado como jefe de la Policia de Doral.

Matthew Castillo es postulado como jefe de la Policia de Doral.

MIAMI SPRINGS
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Doral, la ciudad con la mayor comunidad venezolana de Estados Unidos, seleccionó a Matthew Castillo como su nuevo jefe de Policía, según anunciaron las autoridades municipales el jueves.

Castillo, de 42 años, deja la jefatura de Miami Springs para hacerse cargo de la fuerza policial de esta ciudad del condado Miami-Dade, en el sur de Florida, a partir del 15 de junio, con una ceremonia formal de juramentación prevista para el 17 de junio.

Lee además
Melanie Hyer y Ryan Whiten.
SUCESOS

«No había ningún indicio»: la consternación de Doral ante la muerte de una familia muy conocida
Las autoridades descubrieron a las víctimas fatales en una vivienda de esta comunidad.
SUCESOS

Identifican a las cuatro víctimas mortales de presunto homicidio-suicidio en Doral

El oficial sustituye a Edwin López, quien se marcha de Doral para dirigir el Departamento de Policía de Miami, una corporación con más de 1.100 agentes juramentados. Doral, en contraste, cuenta con cerca de 190 oficiales.

El Ayuntamiento doralino deberá ratificar el nombramiento en una reunión prevista para el 10 de junio. El nuevo jefe acumula más de una década de experiencia en las fuerzas del orden y es egresado de la Universidad Internacional de Florida y de la Academia Nacional del FBI.

En su anuncio a través de Instagram, Castillo agradeció a la comunidad que lo acompañó en su puesto anterior. “Me convertiré en el próximo jefe de policía de la ciudad de Doral… quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón”, expresó.

Contexto migratorio

La designación llega a una ciudad donde el asunto migratorio tiene una sensibilidad particular. Doral supera los 81.000 habitantes, gran parte de origen venezolano, lo que le ha valido el apodo de “Doralzuela”.

Aunque el municipio suscribió el acuerdo federal 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que faculta a la policía local a colaborar en tareas de control migratorio, no ha reportado arrestos bajo ese programa.

Miami Springs, en cambio, figura como el séptimo municipio con más arrestos migratorios en Florida desde agosto, con 16 casos, y como el segundo del condado Miami-Dade pese a contar con menos de 15.000 habitantes.

Castillo sostuvo que esas intervenciones no respondieron a redadas, sino a investigaciones policiales.

Temas
Te puede interesar

Florida refuerza ofensiva contra la trata humana ante el Mundial FIFA 2026

Doral se consolida como epicentro cultural con cuarta edición de la DIAF 2026

Shevrin Jones lanza campaña al Congreso federal por el distrito 24 de Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Melanie Hyer y Ryan Whiten.
SUCESOS

«No había ningún indicio»: la consternación de Doral ante la muerte de una familia muy conocida

El dictador Raúl Castro (izquierda) saluda junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel (centro) durante una sesión de la Asamblea Nacional que seleccionará al Consejo de Estado de Cuba, en La Habana, el 18 de abril de 2018.
Nueva oleada

EEUU sanciona al designado gobernante cubano y a miembros de la familia de Raúl Castro

Para muchos integrantes de la diáspora, los acontecimientos relacionados con Óscar Pérez forman parte de una herida colectiva todavía abierta video
VENEZUELA

Ocho años tras la verdad: El documental que revive el asesinato de Óscar Pérez llega a Miami

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026. 
FÚTBOL

Benfica confirma el interés de Florentino Pérez por Mourinho

Fondo Monetario Internacional (FMI).
POLÍTICA

FMI y Venezuela profundizan contactos tras años de limitada relación institucional

Te puede interesar

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Shevrin Jones es actualmente senador estatal por el partido demócrata. 
ELECCIONES 2026

Shevrin Jones lanza campaña al Congreso federal por el distrito 24 de Florida

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
PRESENTACIÓN

Doral se consolida como epicentro cultural con cuarta edición de la DIAF 2026

Maribel Guardia ofrece sus declaraciones a la prensa tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. La madre de Jenni Rivera le envió mensajes de apoyo a la actriz.
CONTROVERSIA

Abogado de Maribel Guardia asegura que la actriz es la tutora de su nieto

Matthew Castillo es postulado como jefe de la Policia de Doral.
DESIGNACIÓN

Doral nombra a Matthew Castillo como nuevo jefe de Policía