Doral nombra a Matthew Castillo como nuevo jefe de Policía

Matthew Castillo es postulado como jefe de la Policia de Doral.

MIAMI. - Doral, la ciudad con la mayor comunidad venezolana de Estados Unidos, seleccionó a Matthew Castillo como su nuevo jefe de Policía, según anunciaron las autoridades municipales el jueves.

Castillo, de 42 años, deja la jefatura de Miami Springs para hacerse cargo de la fuerza policial de esta ciudad del condado Miami-Dade, en el sur de Florida, a partir del 15 de junio, con una ceremonia formal de juramentación prevista para el 17 de junio.

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El oficial sustituye a Edwin López, quien se marcha de Doral para dirigir el Departamento de Policía de Miami, una corporación con más de 1.100 agentes juramentados. Doral, en contraste, cuenta con cerca de 190 oficiales.

El Ayuntamiento doralino deberá ratificar el nombramiento en una reunión prevista para el 10 de junio. El nuevo jefe acumula más de una década de experiencia en las fuerzas del orden y es egresado de la Universidad Internacional de Florida y de la Academia Nacional del FBI.

En su anuncio a través de Instagram, Castillo agradeció a la comunidad que lo acompañó en su puesto anterior. “Me convertiré en el próximo jefe de policía de la ciudad de Doral… quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón”, expresó.

Contexto migratorio

La designación llega a una ciudad donde el asunto migratorio tiene una sensibilidad particular. Doral supera los 81.000 habitantes, gran parte de origen venezolano, lo que le ha valido el apodo de “Doralzuela”.

Aunque el municipio suscribió el acuerdo federal 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que faculta a la policía local a colaborar en tareas de control migratorio, no ha reportado arrestos bajo ese programa.

Miami Springs, en cambio, figura como el séptimo municipio con más arrestos migratorios en Florida desde agosto, con 16 casos, y como el segundo del condado Miami-Dade pese a contar con menos de 15.000 habitantes.

Castillo sostuvo que esas intervenciones no respondieron a redadas, sino a investigaciones policiales.