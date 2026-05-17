Gobierno de Rodrigo Paz pide "diálogo productivo" a sectores que mantienen bloqueos y protestas

El gobierno de Rodrigo Paz busca detener las Protestas y bloqueos de carreteras en Bolivia que se iniciaron el 7 de mayo de 2026

LA PAZ .- El gobierno de Rodrigo Paz está dispuesto a un diálogo productivo con sectores campesinos que mantienen protestas y bloqueos de vías en la ciudad de Alto, en un intento por elaborar un “plan de trabajo” en consenso y detener la tensión social que arroja cinco heridos y más de 40 detenidos en Bolivia .

Así lo informó el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, y convocó a los tres sectores en conflicto, la Federación de Campesinos de La Paz 'Tupac Katari', la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y a la Confederación de Mujeres Indígenas 'Bartolina Sisa', a una reunión en la Casa de Gobierno, este domingo, se informó

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"Todo (esto es) con el fin de entablar conversaciones, un diálogo productivo, para identificar las distintas necesidades que hay en la ciudad de El Alto (y) construir un plan de trabajo", explicó el portavoz.

Protestas de campesinos contra Paz

Las protestas de campesinos del altiplano de La Paz se intensificaron el viernes, tras los bloqueos de carreteras iniciados hace 10 días para exigir la renuncia de Paz, una demanda respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un aumento salarial del 20 %.

El presidente Paz intenta imponer medidas económicas que buscan resolver las dificultades económicas tras dos décadas de políticas sociales desmedidas de gobiernos de izquierda.

Gálvez no precisó si la convocatoria incluye a la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país, que lleva dos semanas con movilizaciones para exigir un aumento salarial y que se sumó al pedido de renuncia de Paz.

Este sábado, la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia realizaron una operación conjunta para desbloquear las principales carreteras que conectan a La Paz, y su vecina El Alto, con el resto del país y abrir un "corredor humanitario" para el paso de camiones con combustible y oxígeno medicinal, además de vehículos particulares que estaban parados en las rutas.

Más tensión social en Bolivia

También en esta jornada, el gobierno llegó a un acuerdo con los maestros, tras varias horas de negociación en la ciudad central de Cochabamba, sector que desde hace varios días se movilizó para pedir un mejor trato salarial, junto a otras demandas.

Se informó que el presidente boliviano se reunió en La Paz con los representantes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

Hace unos días, el Gobierno también logró acuerdos con los mineros cooperativistas, después de que este sector organizó una protesta el jueves en La Paz que terminó en enfrentamientos con la Policía.

Las autoridades denunciaron un supuesto "plan macabro" del expresidente Evo Morales (2006-2019) para "romper el orden constitucional", presuntamente financiado por el narcotráfico, por lo que agradeció el apoyo internacional que rechazó “las acciones desestabilizadoras”.

FUENTE: Con información de EFE