Fiscalía de Bolivia pide 20 años de prisión para Evo Morales por "trata de personas con agravante"

El expresidente boliviano Evo Morales observa durante una entrevista con AFP en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025.

LA PAZ -- La Fiscalía de Bolivia confirmó este martes que solicitará una condena de hasta 20 años de prisión contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de trata de personas con agravante, en el marco de la investigación por la relación que sostuvo con una menor de edad durante el final de su mandato presidencial.

El fiscal del departamento de Tarija, José Mogro, explicó que el agravante del caso radica en que la presunta víctima tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, en 2015. “La pena máxima es de 20 años de presidio y eso es lo que el Ministerio Público, luego de producir su prueba y demostrar su teoría del hecho, va a solicitar”, declaró a medios locales.

La acusación sostiene que Morales mantuvo una relación con una menor de edad mientras ejercía la Presidencia de Bolivia, período que se extendió entre 2006 y 2019. Según la investigación, la menor quedó embarazada y posteriormente dio a luz a una hija del entonces mandatario.

"Rebeldía"

Mogro también cuestionó la ausencia de Morales y de la madre de la presunta víctima en la audiencia celebrada el lunes en tribunales de Tarija, en el sur del país. De acuerdo con el fiscal, ninguno justificó adecuadamente su inasistencia, motivo por el cual el Ministerio Público solicitó que ambos fueran declarados en rebeldía.

La petición incluye órdenes de búsqueda y captura, prohibición de salida del país y el congelamiento de cuentas bancarias. Asimismo, el fiscal instó a la Policía boliviana a ejecutar el mandato judicial contra Morales.

Orden de captura

Morales permanece en la región cocalera del Chapare, en el Trópico de Cochabamba, donde continúa resguardado por sus seguidores y no acudió a ninguna de las citaciones emitidas por las autoridades. El exgobernante denunció reiteradamente que el caso en su contra fue “fabricado” por sectores políticos vinculados al expresidente Luis Arce, pese a que investigaciones periodistas.

La fuerte presencia de simpatizantes de Morales en esa zona del país impidió hasta ahora cualquier intento de captura por parte de las fuerzas de seguridad, ante el temor de que se registren enfrentamientos y disturbios.

El actual gobierno boliviano insistió en las últimas horas en la necesidad de ejecutar la orden de arresto. En ese contexto, el vicepresidente Edman Lara pidió públicamente a la Policía y al gabinete actuar contra Morales, en medio de las crecientes tensiones políticas internas.

FUENTE: Con información de Europa Press