martes 12  de  mayo 2026
JUSTICIA

Fiscalía de Bolivia pide 20 años de prisión para Evo Morales por "trata de personas con agravante"

El exmandatario de izquierda enfrenta cargos por presunta trata de personas agravada por una relación con una menor de edad en 2015

El expresidente boliviano Evo Morales observa durante una entrevista con AFP en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025.

El expresidente boliviano Evo Morales observa durante una entrevista con AFP en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025.

Foto de AIZAR RALDES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ -- La Fiscalía de Bolivia confirmó este martes que solicitará una condena de hasta 20 años de prisión contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de trata de personas con agravante, en el marco de la investigación por la relación que sostuvo con una menor de edad durante el final de su mandato presidencial.

El fiscal del departamento de Tarija, José Mogro, explicó que el agravante del caso radica en que la presunta víctima tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, en 2015. “La pena máxima es de 20 años de presidio y eso es lo que el Ministerio Público, luego de producir su prueba y demostrar su teoría del hecho, va a solicitar”, declaró a medios locales.

Lee además
Juicio contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales se efectuará bajo fuertes medidas de seguridad (EFE)
AUDIENCIA

Juicio contra Evo Morales por trata agravada de personas comienza el lunes en Bolivia
El expresidente boliviano Evo Morales observa durante una entrevista con AFP en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025.
INVESTIGACIÓN

Justicia de Bolivia cita a juicio al expresidente Evo Morales acusado de trata de una menor

La acusación sostiene que Morales mantuvo una relación con una menor de edad mientras ejercía la Presidencia de Bolivia, período que se extendió entre 2006 y 2019. Según la investigación, la menor quedó embarazada y posteriormente dio a luz a una hija del entonces mandatario.

"Rebeldía"

Mogro también cuestionó la ausencia de Morales y de la madre de la presunta víctima en la audiencia celebrada el lunes en tribunales de Tarija, en el sur del país. De acuerdo con el fiscal, ninguno justificó adecuadamente su inasistencia, motivo por el cual el Ministerio Público solicitó que ambos fueran declarados en rebeldía.

La petición incluye órdenes de búsqueda y captura, prohibición de salida del país y el congelamiento de cuentas bancarias. Asimismo, el fiscal instó a la Policía boliviana a ejecutar el mandato judicial contra Morales.

Orden de captura

Morales permanece en la región cocalera del Chapare, en el Trópico de Cochabamba, donde continúa resguardado por sus seguidores y no acudió a ninguna de las citaciones emitidas por las autoridades. El exgobernante denunció reiteradamente que el caso en su contra fue “fabricado” por sectores políticos vinculados al expresidente Luis Arce, pese a que investigaciones periodistas.

La fuerte presencia de simpatizantes de Morales en esa zona del país impidió hasta ahora cualquier intento de captura por parte de las fuerzas de seguridad, ante el temor de que se registren enfrentamientos y disturbios.

El actual gobierno boliviano insistió en las últimas horas en la necesidad de ejecutar la orden de arresto. En ese contexto, el vicepresidente Edman Lara pidió públicamente a la Policía y al gabinete actuar contra Morales, en medio de las crecientes tensiones políticas internas.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Declaran en rebeldía a Evo Morales por no acudir a su juicio por trata de personas

Secretario de Guerra afirma que Cuba representa amenaza para la seguridad nacional de EEUU

Parlamento chavista aprueba reforma que amplía de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
Derechos humanos

Trump asegura que va a liberar "a todos" los presos políticos en Venezuela

Secretario general de la ONU, António Guterres.
POLÍTICA

Secretario General de la ONU dice que hubo "gran complicidad" interna en la captura de Maduro en Venezuela

Sophia Lacayo.
VEREDICTO

Sentencian a prisión federal a excomisionada Sophia Lacayo por fraude electrónico

El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.
Diplomacia

EEUU planea hablar con Cuba, anuncia Trump

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CAPITAL MUNDIAL DE LA PESCA

Temporada récord de pargo rojo en Florida: DeSantis anuncia 140 días de pesca en el Golfo

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unoidos Marco Rubio.
ENCUENTRO HISTóRICO

Rubio viaja junto a Trump hacia Pekín con cambio en su nombre hecho por China

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Las estafas afectan por igual a todas las generaciones.
EEUU

FBI advierte sobre aumento de estafas por teléfono, internet y redes sociales

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
Derechos humanos

Trump asegura que va a liberar "a todos" los presos políticos en Venezuela

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate durante la Operación Furia Épica.
AUDIENCIA

Demócratas del Congreso "preocupados" por el costo de ofensiva contra Irán

El muy probable nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
BANCO CENTRAL

Kevin Warsh prevé cambios necesarios en la Reserva Federal