miércoles 6  de  mayo 2026
ACUERDOS

Bolivia busca cooperación tecnológica de EEUU para desarrollar industria de litio

La administración del gobierno de Rodrigo Paz busca avanzar en tecnología y producción tras años de rezago en el sector tecnológico

El canciller boliviano Fernando Aramayo habla durante una reunión con la prensa internacional el 6 de mayo de 2026 en La Paz. En la ocasión, Aramayo afirmó que el país busca alcanzar un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para impulsar el desarrollo de su industria del litio.

El canciller boliviano Fernando Aramayo habla durante una reunión con la prensa internacional el 6 de mayo de 2026 en La Paz. En la ocasión, Aramayo afirmó que el país busca alcanzar un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para impulsar el desarrollo de su industria del litio.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- Bolivia busca un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para desarrollar su industria de litio, tras la firma a fines de abril de un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, informó este miércoles el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

El país andino se mantiene rezagado en la explotación de este mineral, pese a que es el segundo con mayores recursos en el mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El llamado oro blanco, clave para la transición energética, es fuertemente demandado para la fabricación de baterías eléctricas.

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A fines de abril, el gobierno de Rodrigo Paz y Washington firmaron un primer memorando de entendimiento sobre minerales críticos, incluido el litio, para compartir conocimientos y explorar formas de cooperación. La primera potencia mundial expresó entonces su interés de asegurar las cadenas de suministro.

"Con Estados Unidos nos interesa mucho el tema tecnológico (...), generar un acuerdo que nos permita ver cómo logramos dar pasos en la industrialización del litio", dijo Aramayo en conferencia con la prensa extranjera en La Paz.

En 2025, durante la gestión del izquierdista Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos para construir plantas de extracción del mineral con la rusa Uranium One y la estatal china CATL, la mayor productora mundial de baterías.

Los proyectos no se iniciaron porque deben ser ratificados por el Parlamento, donde se les cuestiona por una supuesta falta de transparencia en las negociaciones.

El canciller reconoció que Bolivia aún no tiene los recursos humanos para operar sus propias plantas de extracción y que antes necesita estudios hidrogeológicos para saber dónde instalarlas, pues el procesamiento del litio requiere mucha agua.

Materia prima

En tanto, expresó su objetivo de que Bolivia sea "partícipe" del escenario mundial de la innovación, de la mano de industrias extranjeras que usan el litio como materia prima.

"¿Por qué no traerlas? Son de tecnología rápida, que pueden instalarse acá y a ellos mismos (...) les conviene estar cerca de los minerales para abaratar costos", dijo.

La nación, señaló, también buscará acercamientos de cooperación con otros países como Brasil y Alemania.

En 2025, Bolivia produjo apenas 2.400 toneladas de litio, de acuerdo con el Ministerio de Minería. El USGS estima que su vecino Chile, tercer productor mundial, extrajo 56.000 toneladas.

FUENTE: Con información de AFP

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