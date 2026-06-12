lunes 15  de  junio 2026
BELLEZA

Hecho con amor: La historia de Or'Bell Beauty

La idea nació de una experiencia familiar atravesada por la enfermedad, el sacrificio y la búsqueda de alternativas más seguras para el cuidado de la piel

Nora Barberena Monterrey (izquierda) y Regina Quintero Monterrey.

Nora Barberena Monterrey (izquierda) y Regina Quintero Monterrey.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Detrás de muchas marcas hay una estrategia de mercado. Detrás de otras, una historia. Este es el caso de Or’Bell Beauty, que nace de una experiencia familiar marcada por la enfermedad, el sacrificio y la búsqueda de alternativas más conscientes para el cuidado del cuerpo.

Todo comenzó con Nora Barberena, que vivía con diabetes, una condición que había acompañado buena parte de su vida y que también afectaba su piel: más vulnerable a la resequedad, la irritación y la pérdida de humedad. Durante años, la búsqueda de productos adecuados fue difícil.

Lee además
El cuidado de la piel forma parte de lo que las hijas aprenden de sus madres. 
BELLEZA

El cuidado de la piel como herencia entre madre e hija: la tendencia que une generaciones este 2026
La atención de la piel implica lavarse con agua tibia y emplear jabones suaves, que no causen irritación
SALUD

El cuidado de la piel, un escudo contra las enfermedades

Pero su mayor deseo estaba en otro lugar: quería ser madre.

Cuando quedó embarazada, los médicos advirtieron que la gestación representaba un riesgo severo para sus riñones. Aun así, decidió continuar. El embarazo avanzó, pero las complicaciones llegaron. Sus riñones colapsaron.

Fue entonces cuando su hermano Jaime tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la familia: donarle un riñón.

Ese trasplante no solo significó una segunda oportunidad de vida. También abrió una nueva preocupación. El cuerpo debía adaptarse al órgano recibido y cualquier factor externo capaz de alterar ese delicado equilibrio se convertía en una amenaza potencial. Entre ellos, algo cotidiano y casi invisible: los productos de uso diario aplicados sobre la piel.

Regina, la hermana menor de la familia, observando la situación, comenzó a cuestionarse qué tan seguros eran muchos de esos ingredientes presentes en cremas, lociones y tratamientos habituales. La inquietud la llevó a buscar alternativas.

El regreso al conocimiento ancestral

Las primeras fórmulas no surgieron en un laboratorio, sino en la cocina familiar.

Allí, entre hierbas secas y recetas heredadas, la futura fundadora de Or’Bell comenzó a experimentar con plantas medicinales y aceites naturales. El punto de partida fue la tradición herbolaria mexicana, profundamente ligada a prácticas ancestrales de fitoterapia y curanderismo.

La idea era sencilla: recuperar conocimientos que durante generaciones habían servido para aliviar, regenerar y proteger.

Con el tiempo, a esa base se sumaron principios del Ayurveda, el sistema medicinal originario de la India con más de cinco mil años de historia, que entiende la salud como un equilibrio integral entre cuerpo, mente y espíritu.

La combinación de ambas tradiciones dio forma a un enfoque particular del cuidado de la piel: uno que prioriza ingredientes reconocibles, procesos menos agresivos y una relación más consciente con el cuerpo.

La piel como territorio de salud

En casos como la diabetes, la piel suele ser uno de los órganos más afectados. La circulación disminuye, la hidratación natural se altera y la capacidad de regeneración se vuelve más lenta. Por eso, la elección de productos adecuados no es un asunto menor.

A partir de esa experiencia concreta, la familia apostó por fórmulas libres de sulfatos, parabenos y conservantes sintéticos, utilizando aceites botánicos, mantecas vegetales y extractos herbales.

Más allá de la industria cosmética, la historia pone sobre la mesa una pregunta cada vez más presente: ¿qué impacto tienen los ingredientes que usamos a diario sobre nuestra salud?

De una necesidad íntima a un proyecto mayor

Lo que comenzó como una respuesta doméstica a una crisis familiar terminó creciendo más allá de ese círculo cercano.

Nacida en México y apoyada en conocimientos transmitidos por generaciones, la propuesta encontró eco primero a nivel local y luego en Estados Unidos, impulsada por familiares que vieron en ella no solo un producto, sino una historia de resiliencia.

Or’Bell es también testimonio de algo más profundo: cómo el cuidado puede convertirse en una forma de resistencia, y cómo las soluciones más significativas a veces nacen lejos de las grandes industrias, en espacios pequeños, íntimos y profundamente humanos.

Temas
Te puede interesar

Células madre de donantes familiares reducen inflamación en personas con "piel de mariposa"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Subtronics y Oliver Tree actúan en la carpa Sahara durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 el 12 de abril de 2026 en Indio, California. 
SUCESOS

Muere el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspar Prim en accidente aéreo en Brasil

Hugo El Pollo Carvajal, hombre clave del chavismo en Venezuela, ofreció cooperar con la justicia de España.
CORRUPCIÓN

El Pollo Carvajal se ofrece a testificar en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
FIN DE LA GUERRA

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; el levantamiento del bloqueo de Ormuz será tras la firma oficial del pacto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica el 18 de marzo de 2025.
Conflicto bélico

Putin informa a Trump estar dispuesto a reunirse con Zelenski, pero en Moscú

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Te puede interesar

Buques en el Estrecho de Hormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab en la península Musandam del norte de Omán el 17 de mayo de 2026.
MEMORANDO

Trump: Buques salen del Estrecho de Ormuz y el viernes quedaría completamente abierto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Roberto García Cabrejas 
BAJO LA LUPA

De refugiado político a paladín del régimen de La Habana y detractor de EEUU

En sectores como Wynwood, también se vive la fiesta mundialista. Vista parcial de Latin House en Throw Social Miami.
FIEBRE FUTBOLÍSTICA

Miami abre sus puertas al Mundial con todo el fervor hispano