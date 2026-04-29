miércoles 29  de  abril 2026
SALUD

El cuidado de la piel, un escudo contra las enfermedades

Evitar la exposición intensa al sol, garantizar el uso del protector solar y la ingesta de agua forman parte de los hábitos para el cuidado de la piel

La atención de la piel implica lavarse con agua tibia y emplear jabones suaves, que no causen irritación

La atención de la piel implica lavarse con agua tibia y emplear jabones suaves, que no causen irritación

Pixabay

MIAMI.- La piel cubre la totalidad del cuerpo humano. Se le considera una barrera protectora que tiene un papel clave en nuestra salud y bienestar general.

Cuenta con varias capas que desempeñan múltiples funciones. De esta manera, la epidermis es la capa más superficial y funge como escudo contra los agentes patógenos y los daños físicos o químicos. Aquí están las células que dan color a la piel a través de la melanina.

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La dermis está debajo de la epidermis y es la capa más gruesa conformada por fibras de colágeno y elastina que aportan elasticidad y resistencia a la piel. Asimismo, la hipodermis es la capa más profunda y está constituido por tejido adiposo.

"La piel proporciona una barrera que protege al cuerpo de la invasión de bacterias y otros posibles riesgos ambientales que pueden ser peligrosos para la salud humana", señalan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Por su parte, la Clínica de la Universidad de Navarra (España) indica que, mediante la vasodilatación y vasoconstricción de los vasos sanguíneos cutáneos, la piel ajusta el flujo de sangre a su superficie para disipar el calor en condiciones de calor o conservarlo en el frío.

Además, la piel puede volverse demasiado seca si no bebe suficiente líquido o pasa mucho tiempo en lugares soleados o secos. Su apariencia alerta sobre el estado de salud: por ejemplo, un sarpullido rojo y urticante podría indicar alergias o infecciones, mientras que una erupción roja en forma de "mariposa" podrían avisar sobre la presencia de lupus.

Cuidado y bienestar

Dentro de los consejos para una piel sana, se encuentran los siguientes:

.Bloquear el daño solar: debe evitarse la exposición intensa al sol, garantizar el uso del protector solar y de pantalla solar y de ropa protectora.

.Lavado adecuado: el cuidado de la piel implica lavarse con agua tibia y emplear jabones suaves, que no causen irritación. El lavado debe hacerse con delicadeza y sin frotar.

.Ingerir bastante agua: con esto se evita la piel seca. Mantener una dieta rica en ácidos grasos omega-3 también favorece la hidratación de la piel desde el interior.

Es importante que la dieta incluya salmón, nueces, semillas de chía, frutas y verduras de colores vivos como tomates y espinacas.

.Usar cremas o lociones hidratantes suaves.

.Disminuir el estrés: puede dañar la piel y otros sistemas del cuerpo.

. Dormir suficiente: los médicos recomiendan aproximadamente 9 horas de sueño para los adolescentes y 7-8 horas para los adultos.

FUENTE: Con información de Institutos Nacionales de Salud/Clínica Universidad de Navarra

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