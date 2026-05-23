El cuidado de la piel como herencia entre madre e hija: la tendencia que une generaciones este 2026

El cuidado de la piel forma parte de lo que las hijas aprenden de sus madres.

El Mes de las Madres sigue inspirando conversaciones sobre bienestar, amor propio y conexión familiar, y una de las tradiciones que más fuerza ha cobrado entre las mujeres latinas es el cuidado de la piel. Lo que antes comenzaba con consejos caseros frente al espejo hoy evoluciona hacia rutinas respaldadas por la ciencia dermatológica, sin perder el valor emocional y cultural que representan dentro de muchos hogares hispanos.

En ciudades como Miami, donde la belleza y el cuidado personal forman parte del estilo de vida, las rutinas de cuidado facial ya no son vistas únicamente como una tendencia estética, sino como pequeños rituales de autocuidado que madres e hijas comparten y transmiten con el paso del tiempo. Según datos compartidos por la marca Neutrogena, nueve de cada diez mujeres latinas aseguran que planean transmitir sus rituales de belleza a las nuevas generaciones, reafirmando cómo estas prácticas se convierten en parte de la herencia familiar.

SALUD El cuidado de la piel, un escudo contra las enfermedades

“La piel refleja cómo cuidamos de nosotros mismos a lo largo del tiempo”, explicó la dermatóloga certificada Dr. Anna Chacon, conocida en redes sociales como @miamiderm.

588A0931 camila mendoza Cuidar la piel es un acto de amor propio. Cortesía

“Siempre recomiendo enfocarse en rutinas consistentes y sencillas: limpiar, tratar, hidratar, y proteger la piel. Son hábitos pequeños, pero sus resultados se acumulan con el tiempo”.

“Siempre recomiendo enfocarse en rutinas consistentes y sencillas: limpiar, tratar, hidratar, y proteger la piel. Son hábitos pequeños, pero sus resultados se acumulan con el tiempo”.

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La especialista destaca además que muchas mujeres latinas buscan un equilibrio entre tradición y efectividad científica. Por eso, los productos dermatológicamente probados continúan posicionándose entre las principales prioridades de compra dentro del mercado hispano, especialmente cuando se trata de fórmulas suaves, multifuncionales y fáciles de incorporar al día a día, y lo más importante, con precios que están al alcance de todos.

Entre los productos de la popular marca que marcan tendencia esta temporada destacan las toallitas limpiadoras, diseñadas para remover maquillaje y suciedad de manera delicada incluso en pieles sensibles. Así como el hidratante facial con SPF Banco de Colágeno, creado para fortalecer el colágeno de la piel mientras protege del sol.

En una época donde el protector solar se ha convertido en uno de los pasos más importantes de cualquier rutina, también gana protagonismo el nuevo protector solar facial en gel invisible SPF 40, un gel de la marca que es ligero y de acabado mate que promete protección invisible incluso para pieles sensibles. Mientras tanto, para quienes buscan un toque natural de maquillaje, Neutrogena apuesta por barras de rubor efecto brillo saludable, producto que deja un acabado luminoso y fresco inspirados en la tendencia del healthy glow o brillo saludable.

Más allá de los productos o las tendencias virales de TikTok, el verdadero protagonismo sigue siendo el significado detrás de estos rituales. Para muchas madres, enseñar a sus hijas a cuidar su piel es también enseñarles a detenerse, priorizarse, y encontrar momentos de bienestar en medio de una rutina acelerada.