Honduras pretende copiar el modelo de cárceles de Bukele

En ese sentido, Ávila dijo que no se puede decir esto. “El control territorial del crimen organizado, y aquí incluyo no solo a los carteles del narco, las bandas criminales, sino también a la MS13 que ha crecido y es más que una pandilla callejera, es un fenómeno eminentemente urbano pero ya se ha diluido también en el mundo rural. Las pandillas no se acaban porque hagan requisas en centros penales, mucho menos por el tipo de revisión donde destruyen la evidencia que podría demostrar cómo es que los presos meten armas a las cárceles. En Honduras estamos lejos de acabar con las pandillas y éstas no son el problema criminal más grande del país”

Por su parte el periodista independiente de Honduras, Oscar Ortiz, coincide en que no se le pondrá fin a las pandillas, pero si son “acciones que buscan frenar la violencia y criminalidad en el país. Hasta el momento se emplean estrategias de gobierno orientadas a generar resultados y disminuir la violencia”

El comandante de la Policía Militar del Orden Público, PMOP, coronel Ramiro Fernando Muñoz, dijo que es “un inicio del proceso” pacificar las cárceles, acciones que durarán todo el año. Es decir, este plan continuará. Para la también experta en temas de seguridad de Honduras, Jennifer Ávila, la PMOP es una fuerza militar creada por el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández y fue muy cuestionada por represiones y ejecuciones extrajudiciales. “Lo que está pasando en Honduras es que se pretende copiar el modelo Bukele y ese modelo ya ha sido cuestionando por violaciones de DDHH”.

Justo antes de la masacre en la cárcel de mujeres la PMOP graduó nuevos agentes pero esa fuerza ha sido tan rechazada que ni siquiera EEUU ha querido colaborar para su fortalecimiento porque socava a la policía civil, comentó Ávila, periodista de Honduras.

Derechos humanos de los ciudadanos

Ortiz recordó que el coronel dijo que no se permitirán actos o hechos que atenten contra las personas o civiles en sus actividades diarias. “Además cuestionó que si se habla de derechos humanos, dónde están los derechos humanos de los que salen a trabajar día a día y son amenazados o asesinados por criminalidad o pandillas”

En cuanto a la toma de control de las cárceles por parte de militares y cuya actuación pudiera emular también la actuación de países como Venezuela, El Salvador y Nicaragua, Ávila indicó que es un patrón, que sigue los parámetros cubanos, pero no es nuevo en Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández lo hizo en 2019 cuando intervino el sistema penitenciario con militares y tampoco resultó bien, justamente la crisis de las cárceles se agrava con este tipo de intervenciones.”

“Yo no compararía las prisiones de Honduras con las de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En Honduras ahora no hay presos políticos y por ahora son fenómenos distintos. Lo que sí es cierto es que las cárceles de Honduras siempre han estado llenas de pobres”, acotó Ávila

Para el periodista independiente de Honduras, Ortiz la manera cómo ejecuta Venezuela su tema carcelario no se ha mencionado en el país. Y lo relacionado con Bukele “sólo ha sido una suposición pero nada en concreto”

Ortiz considera que no es mismo patrón. “Las acciones son de momento y después todo sigue normal, pero hablar de recuperar los centros penitenciarios debe ser prioridad para un gobierno que pregona reducir la criminalidad, el anterior gobierno hizo lo mismo pero los resultados fueron nada. La criminalidad aumentó”

Las cárceles no están limpias de pandillas

La Policía Militar de Orden Público(PMOP) dio una lista de lo decomisado, cerca de 40 fusiles AR-15, AK-47 y Uzi, entre otros, 222 pistolas y revólveres, unos 240 cargadores, 23.860 proyectiles en cinco de las principales cárceles del país. calibres, sistemas de comunicación, televisores, equipos de sonido, juegos de video y dinero en efectivo, entre cientos de otros objetos prohibidos. Pero los consultados insisten en que no se puede hablar de una "limpieza" total.

La misma viceministra de seguridad ha cuestionado que eso sea todo lo que hay allí. Ha hablado de túneles, caletas, mucho más arsenal y de la falta de investigación para acabar con la corrupción que es la que permite eso, dijo Ávila

“Y la gente ya no cree en esos hechos. El control penitenciario siempre ha estado bajo el yugo de las pandillas, y la población hace un llamado a ejecutar acciones más severas contra los criminales”, puntualizó Ortiz

Las operaciones empezaron el 26 de junio por órdenes de la presidenta, Xiomara Castro, una semana después de que en la cárcel de mujeres -ubicada en la zona de Támara, norte de Tegucigalpa- reclusas de la pandilla Barrio 18 salieron de su módulo

En cuanto si han disminuido los delitos de extorsión y secuestros desde las cárceles, Ortiz indicó que no hay un dato estadístico certero. Pero desde la posición de gobierno aseguran que en 80%.

El Gobierno hondureño tiene previsto construir una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, en el Caribe del país, para aislar a corruptos, narcotraficantes y jefes de pandillas, tras ese anuncio fue que se activaron las alarmas de que se estuviera copiando el modelo de Bukele.

Escenarios de muertes

Las prisiones de Honduras son escenario de muertes de reos, ahorcamientos y asesinatos, como lo fue la tragedia que ocurrió el pasado 20 de junio en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cercano a Tegucigalpa, donde murieron 46 mujeres. Son 25 centros penitenciarios en donde hay hacinamiento 100%. “ Otros organismos aseguran que se debe respetar sus derechos humanos pero la población en su mayoría exige mando duro contra la criminalidad”, recordó Ortiz.

La actuación se mantiene viva. El pasado 12 de julio las autoridades de Honduras trasladaron más de 1.600 presos de alta peligrosidad a dos cárceles de “máxima seguridad” en el oriente y occidente del país, en el marco de la operación “Fe y Esperanza” lanzada por el Gobierno luego de la matanza de las 46 mujeres, el 20 de junio.

Desde entonces, se han llevado a cabo intervenciones de la policía militar en todas las prisiones de Honduras. Ortiz recordó que hay más de22.000 personas sentenciadas y otros a la espera de resolución.